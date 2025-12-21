Camilo reflexionó sobre la paternidad: “Mis hijas son lo más valioso”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner volvieron a conectar con su audiencia a través de una faceta más íntima y humana: su vida familiar.

En el marco de su serie de YouTube “Novena de Navidad”, la pareja dedicó un espacio para meditar sobre un concepto que, a menudo, la sociedad intenta evitar: la vulnerabilidad.

Para el intérprete de “Vida de Rico”, ser padre ha sido el espejo definitivo para comprender que la fragilidad no es una debilidad, sino una esencia fundamental de la vida.

“Ver a nuestras hijas nos lo recuerda todos los días: lo más valioso es, al mismo tiempo, lo más frágil. Y eso no es un error. Es parte de todo”, expresaron los artistas.

Camilo profundizó en este sentimiento, admitiendo que, como padre, se enfrenta constantemente al instinto de protección frente a la delicadeza de sus pequeñas. “Se tropiezan, se caen, lloran… necesitan cuidado todo el tiempo”, explicó el cantante, subrayando que sus hijas representan ese equilibrio entre el valor incalculable y la necesidad de cuidado constante.

El colombiano también confesó una lucha interna que muchos padres comparten: el deseo de saltarse los procesos de aprendizaje para llegar directamente a la “versión terminada” o perfecta de sí mismos. Sin embargo, la paternidad le ha enseñado que “nada verdaderamente grande empieza siendo grande”.

Según Camilo, la Navidad y la crianza son recordatorios constantes de que los sueños, las relaciones y las personas nacen vulnerables. Esta aceptación de la humildad y el proceso gradual es lo que, según el artista, da sentido al crecimiento.

Con esta reflexión, Camilo y Evaluna no solo refuerzan su vínculo como familia, sino que invitan a sus seguidores a abrazar sus propias inseguridades, recordando que el cuidado y el tiempo son los ingredientes indispensables para que cualquier vida, o proyecto, florezca con fuerza.

Seguir leyendo:

· Camilo y Evaluna revelan la historia de sus tatuajes juntos

· Evaluna reveló cómo le enseña a Índigo a lidiar con sus pensamientos negativos

· Camilo sorprendió con sus dotes de estilista al cortarle el pelo a Evaluna