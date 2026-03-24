Camilo anuncia gira: ¿Cuáles son las fechas en EE.UU.?

El cantautor colombiano Camilo, seis veces ganador del Grammy Latino, desató la euforia entre los integrantes de “La Tribu” al anunciar su ambiciosa gira “Camilo Worldwide Tour 2026”.

Este recorrido internacional llevará al artista por más de 15 países de América y Europa, consolidando su posición como uno de los referentes más influyentes de la música latina actual.

La gira no solo será una oportunidad para corear éxitos globales como “Vida de Rico” o “Índigo”, sino que servirá como plataforma de presentación para los temas de su quinto álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para este mismo año.

Según informó el artista a través de un comunicado, los asistentes podrán disfrutar de adelantos exclusivos y una puesta en escena renovada.

Fechas de su gira en EE. UU:

Tras su paso por Europa en junio y una extensa serie de conciertos en México durante agosto y septiembre, Camilo aterrizará en territorio estadounidense en el mes de octubre. Las fechas confirmadas para esta región son:

2 de octubre: San Juan, Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico 9 de octubre: Miami, Florida

Miami, Florida 10 de octubre: Orlando, Florida

Orlando, Florida 15 de octubre: Chicago, Illinois

Chicago, Illinois 17 de octubre: Nueva York, Nueva York

Después de cumplir con sus compromisos en Estados Unidos, el intérprete continuará su trayecto hacia el sur del continente, visitando países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador, para finalizar con un gran cierre en su natal Bogotá el 12 de diciembre.

Con más de 25,000 millones de reproducciones acumuladas en Spotify y una comunidad que supera los 121 millones de seguidores en redes sociales, el anuncio de Camilo promete convertir esta gira en uno de los eventos musicales más destacados de 2026.

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