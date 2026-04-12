Hombre dispara a familiares durante una disputa y es asesinado por un vecino en Washington

Un hombre fue abatido por un vecino en el estado de Washington tras presuntamente disparar contra dos mujeres de su familia. El ataque dejó una joven muerta y otra gravemente herida, mientras las autoridades investigan el uso de la fuerza.

El presunto agresor, Arnino Guanlao, de 47 años, fue abatido a tiros por un vecino luego de que abriera fuego contra dos mujeres durante una disputa familiar en Puyallup, Washington, según informaron agentes del Departamento de Policía de Puyallup (PPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 9:10 de la mañana del 2 de abril, cuando la discusión escaló violentamente en el exterior de una vivienda.

Víctimas del ataque

Una de las mujeres, Christiannel Lyle Macapagal Maningat, de 23 años, murió en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital con heridas que ponen en riesgo su vida, re

Según reportes, ambas eran familiares del agresor, quien habría actuado contra sus hijastras adultas.

De acuerdo con las autoridades, un vecino que se encontraba en una casa cercana salió al escuchar los disparos e intervino, disparando contra Guanlao y causándole la muerte.

El hombre está cooperando con la investigación, mientras los detectives evalúan si el uso de la fuerza letal estuvo justificado bajo la ley estatal.

El capitán Kevin Gill indicó que los investigadores trabajan para esclarecer cómo se desarrollaron exactamente los hechos y qué originó la disputa.

La legislación de Washington permite el uso de fuerza letal solo en situaciones donde exista una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves.

Escena de caos

Testigos describieron momentos de pánico en el vecindario tras escuchar múltiples disparos.

Una vecina relató que ayudó a asistir a una de las víctimas, quien yacía herida en el suelo, mientras llegaban los servicios de emergencia.

El tiroteo ha dejado a la familia devastada. Una campaña de recaudación de fondos fue creada para apoyar a los sobrevivientes, cubrir gastos funerarios y atender las necesidades médicas de la víctima herida.

La investigación continúa mientras las autoridades recogen testimonios y analizan evidencia para determinar responsabilidades en este trágico caso.

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