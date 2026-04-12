Sufre el Arsenal: El Manchester City depende de sí mismo para ser campeón de la Premier League

La recta final de la Premier League tomó un giro determinante tras una jornada que dejó al Manchester City en una posición privilegiada en la pelea por el título. El equipo dirigido por Pep Guardiola logró un triunfo contundente frente al Chelsea y, combinado con el resultado adverso del Arsenal, ahora tiene en sus manos la posibilidad de coronarse campeón.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

A seis fechas del cierre del campeonato, el City redujo la distancia con los ‘Gunners’ a seis puntos y aún cuenta con un partido pendiente, además de un enfrentamiento directo entre ambos. Este escenario le permite aspirar al título sin depender de otros resultados, siempre que logre imponerse en sus compromisos restantes, con la diferencia de goles como posible factor decisivo.

El duelo en Londres no comenzó con dominio claro de los visitantes. Durante la primera mitad, el Chelsea generó las ocasiones más peligrosas. Cole Palmer y Joao Pedro estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la falta de precisión evitó que el conjunto local tomara ventaja. Incluso un gol de Marc Cucurella fue invalidado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

El City, por su parte, apenas inquietó con intentos aislados, incluyendo un disparo sin mayor peligro de Rayan Cherki que fue controlado sin complicaciones por el arquero Robert Sánchez.

Un segundo tiempo que cambió el rumbo del partido

El desarrollo del encuentro dio un giro tras el descanso. El conjunto visitante elevó su intensidad y comenzó a imponer condiciones en el campo, traduciéndolo rápidamente en el marcador.

A los 51 minutos, Cherki envió un centro preciso que encontró la cabeza de Nico O’Reilly, quien definió con efectividad para marcar el primer gol. La ventaja se amplió apenas seis minutos después, cuando el propio Cherki protagonizó una acción individual que derivó en la definición de Marc Guéhi dentro del área.

El tercer tanto llegó en la recta final del partido. Un error en la salida de balón de Moisés Caicedo fue aprovechado por Jeremy Doku, quien no desaprovechó la oportunidad para sentenciar el 0-3.

Antes de ese desenlace, el Chelsea también había contado con intervenciones destacadas, como una atajada de Gianluigi Donnarumma ante un disparo de Pedro Neto, que evitó que el marcador cambiara en favor del equipo local.

Con este resultado, el Manchester City refuerza su candidatura en una temporada que se definirá en las últimas jornadas. El tropiezo del Arsenal ante el Bournemouth abre un nuevo escenario en la lucha por el campeonato, en el que los dirigidos por Guardiola dependen exclusivamente de su rendimiento para alcanzar el título.

Sigue leyendo:

· Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora mujer de un equipo masculino de la Bundesliga

· Cristiano Ronaldo celebró el gol 968 de su carrera

· Juanpe visualiza a Gilberto Mora en el FC Barcelona