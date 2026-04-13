Contribuyentes de Riverside no deben cubrir gastos legales del sheriff Bianco: UCLA

Los contribuyentes de Riverside no deben cubrir los gastos legales del sheriff Chad Bianco, dijo el Proyecto de Derechos Electorales (VRP) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en una carta a los supervisores del condado de Riverside.

En su escrito a los supervisores, el VRP expuso su preocupación por cualquier posible intento del condado de Riverside de pagar los honorarios legales externos incurridos por Bianco para defenderse de un litigio.

De acuerdo con el Proyecto de Derechos Electorales de UCLA, Bianco contrató los servicios de un bufete de abogados privado para defenderse del litigio derivado de la incautación de aproximadamente 650,000 papeletas del proceso electoral de noviembre de 2025 para la votación de la Proposición 50.

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El condado de Riverside anunció una reunión a puerta cerrada para este martes 14 de abril, en relación con cuatro demandas en contra del sheriff Chad Bianco.

Una de las demandas fue presentada por clientes de VRP, que impugnaron la incautación de las boletas y el material electoral por parte de Bianco, de la oficina del Registro Electoral del condado de Riverside.

En el escrito enviado este lunes, el VRP dice que Bianco optó por defenderse a través de un abogado externo en lugar de ser defendido por la Oficina del Asesor Legal del condado de Riverside, sin haber obtenido previamente la aprobación requerida por la ley de California.

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Según la sección 995.1 del Código Gubernamental, un empleado del condado que busque defensa legal externa debe solicitarla al condado antes de incurrir en el costo de la contratación de abogados externos.

De acuerdo con la carta del VRP, el sheriff Bianco no cumplió con ese requisito, mientras que contrató el servicio de un abogado privado para que lo defendiera de las cuatro demandas que se presentaron por separado por su conducta electoral.

“El sheriff Bianco optó por contratar a sus propios abogados privados sin dar ninguna indicación de que siguiera el procedimiento exigido por la ley de California“, dijo la asesora principal de derechos electorales del VRP, Sonni Waknin, en un comunicado.

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“Resulta preocupante que los contribuyentes del condado de Riverside puedan tener que cubrir cientos de miles o incluso millones de dólares en honorarios legales derivados de esa decisión”, agregó Waknin, quien firma la carta dirigida a los supervisores.

En el escrito, se hace referencia a un caso similar en Los Ángeles, donde el entonces sheriff Alex Villanueva contrató a un abogado privado sin la aprobación de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

En ese caso, un tribunal de apelaciones de California dictaminó que el condado conservaba la facultad de contratar servicios legales, no el entonces sheriff Villanueva.

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La carta menciona que el mismo principio se debe aplicar en el caso del sheriff Bianco, quien no puede eludir al asesor legal del condado, contratar a su propio bufete de abogados y luego exigir que el condado de Riverside le reembolse los gastos.

El VRP solicitó en su carta dirigida a la junta de supervisores que rechace a Bianco cualquier petición de reembolso por los honorarios legales privados en relación con el litigio pendiente sobre la incautación y el manejo de las boletas y el material electoral.

Bianco es aspirante del Partido Republicano en la contienda para ser gobernador de California, proceso que tiene las elecciones primarias programadas para el 2 de junio.

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