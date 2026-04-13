Directivo de OpenAI sufre ataque en su casa en San Francisco

La residencia del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue blanco de disparos en San Francisco, apenas dos días después de que un sospechoso fue arrestado por presuntamente lanzar una bomba molotov contra la propiedad, informó el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD).

De acuerdo con el SFPD, se arrestó a dos sujetos que presuntamente abrieron fuego desde un vehículo contra la residencia de Altman, la madrugada de este domingo.

Los sospechosos, de 25 y 23 años, fueron detenidos sin incidentes por los oficiales en una casa distinta en San Francisco.

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El SFPD dijo que se ejecutó una orden de registro en la propiedad donde fueron arrestados los dos hombres, y donde los oficiales incautaron tres armas de fuego.

Los investigadores trabajan para determinar si los dos sujetos atacaron la residencia del directivo de OpenAI de forma deliberada.

El incidente que ocurrió este domingo se produce después de que la propiedad de Altman fue atacada con presuntas bombas molotov el viernes 10 de abril, según el Departamento de Policía de San Francisco y OpenAI.

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La agresión sucedió aproximadamente a las 4:00 a.m. del viernes, cuando arrojaron un artefacto incendiario contra la casa de Altman, lo que ocasionó un incendio en una puerta exterior, sin reportarse personas lesionadas, informó el SFPD.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, sufrió dos ataques en su residencia. Crédito: Jose Luis Magana | AP

Después del ataque, el sospechoso escapó a pie del lugar, pero el SFPD informó que su descripción había sido proporcionada a los oficiales.

Alrededor de las 5:00 a.m., los policías acudieron a las oficinas de OpenAI, donde un hombre supuestamente amenazaba con incendiar un edificio, identificado como el presunto responsable del incidente en la casa de Altman, según el SFPD.

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Los agentes arrestaron al sospechoso, de 20 años, y se informó que se estaban procesando cargos en su contra, lo que podría tardar hasta una semana para determinar si se trata de un caso local o federal.

Hasta este lunes, no estaba claro si se trataba de un incidente relacionado con la salud mental de un empleado actual, un extrabajador descontento, o algún tipo de terrorismo interno.

OpenAI aseguró que la situación se encontraba bajo control y que no había indicios que demostraran que había alguna amenaza inmediata contra sus instalaciones.

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“Agradecemos enormemente la rápida respuesta del Departamento de Policía de San Francisco y el apoyo de la ciudad para garantizar la seguridad de nuestros empleados. Estamos colaborando con las autoridades en su investigación”, declaró OpenAI en un comunicado.

La investigación está a cargo de las Unidades de Investigaciones Especiales y de Incendios Provocados del SFPD, según dijo la compañía.

El FBI dijo que está al tanto del incidente y que colabora con la policía de San Francisco.

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