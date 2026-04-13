Endrick anuncia que será papá y brilla con el Lyon en su mejor semana

El delantero brasileño Endrick vive días de contrastes que hoy se transforman en una historia positiva dentro y fuera de la cancha. A sus 19 años, el exjugador del Real Madrid anunció que será padre junto a su esposa Gabriely Miranda, al mismo tiempo que firmó una actuación clave con el Olympique de Lyon para volver a la senda del triunfo en la liga francesa.

El anuncio sobre la paternidad de Endrick

A través de redes sociales, Endrick compartió un emotivo mensaje junto a su pareja, confirmando que su familia crecerá en los próximos meses.

“¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre – Salmo 139:13”

La publicación estuvo acompañada de imágenes y un video donde el futbolista y Gabriely Miranda celebran la noticia. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2024, también bromeó sobre su hogar, asegurando que ahora serán cinco integrantes, incluyendo a sus mascotas.

Un nuevo capítulo personal en medio de un reto deportivo

Aunque Endrick no atraviesa su mejor momento desde su llegada al Olympique Lyonnais, club al que fue cedido por el Real Madrid, la noticia de su paternidad marca un punto de motivación en su carrera.

El joven brasileño ha enfrentado críticas por su rendimiento, pero este anuncio llega como un impulso emocional en una etapa clave de su desarrollo tanto profesional como personal.

Endrick responde en la cancha con actuación decisiva

El talento de Endrick se hizo presente este domingo en el terreno de juego. En la victoria 2-0 del Olympique Lyonnais frente al Lorient, el brasileño fue determinante al participar directamente en los dos goles del equipo.

Tras iniciar en la banca por decisión del técnico Paulo Fonseca, el atacante ingresó en la segunda mitad y cambió el rumbo del partido.

En el primer gol, puso un centro preciso que terminó en la anotación de Yaremchuk. Minutos después, generó la jugada del segundo tanto con una acción individual que derivó en el gol de Corentin Tolisso.

L'ouverture du score de Roman Yaremchuk vu de la pelouse, présentée par @eToroFr 🔥⚽ pic.twitter.com/vZax55wuzL — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2026

Lyon revive en la lucha por Europa

Con este triunfo, el Olympique Lyonnais rompió una racha negativa de nueve partidos sin ganar y se mete de lleno en la pelea por puestos europeos.

El equipo se ubica en la quinta posición de la tabla, a solo un punto del Marsella y a dos del Lille, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la Champions League.

Endrick, entre la vida personal y el protagonismo en Europa

La semana de Endrick resume perfectamente su presente: crecimiento personal, retos deportivos y momentos decisivos dentro del campo.

Mientras se prepara para convertirse en padre, el joven talento brasileño también comienza a recuperar protagonismo en el Olympique Lyon.

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