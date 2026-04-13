Jorginho lamenta el impacto de sus declaraciones tras “malentendido” con seguridad de Chappell Roan

El mediocampista Jorginho ofreció este lunes 13 de abril una actualización pública sobre el tenso incidente que protagonizó durante el festival Lollapalooza Brasil. En el incidente, había señalado a la cantante Chappell Roan por una presunta interacción violenta entre un guardia de seguridad y su hijastra de 11 años.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador de 34 años afirmó que comprendió mejor el asunto y dio el caso por cerrado. Afirmó que, como lo indicó la cantante, el guardia de seguridad no pertenecía al equipo de Roan.

El comunicado llega –aproximadamente– tres semanas después de que el deportista criticara duramente a la artista, tras los reportes de su esposa, Catherine Harding, y su hijastra Ada Law sobre un encuentro con un guardia de seguridad en un hotel.

Después de eso, Roan fue criticada en las redes sociales por su supuesto “comportamiento”.

“Reaccioné como cualquier padre”

De acuerdo a su primera versión, el hombre de seguridad habría abordado a la menor de forma intimidante durante el desayuno. En su nuevo mensaje, Jorginho explicó que su reacción inicial se produjo “en un arrebato”, al enterarse de que un guardia adulto se había acercado a su hija y a su esposa “de forma intimidante”.

“Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia, y eso fue exactamente lo que hice”, expresó el futbolista, quien añadió que la situación ocurrió tal como se describió originalmente.

Sin embargo, el futbolista mencionó que la cantante se comunicó de manera privada con Catherine Harding y que los equipos de ambas partes mantuvieron conversaciones directas. “Quedó claro que ella desconocía lo ocurrido en el desayuno y que no solicitó a nadie que se acercara a ellos”, sostuvo.

Además, Jorginho indicó que el guardia de seguridad involucrado, identificado como Pascal Duvier, confirmó públicamente que no trabajaba para la artista en ese momento, sino que representaba a otro cliente hospedado en el mismo hotel.

“Si bien aún desconocemos qué lo impulsó a acercarse a ellos, y no creemos que una niña de 11 años desayunando pueda considerarse razonablemente una amenaza para la seguridad, ahora está claro que no actuaba en nombre de Chappell”, expresó el deportista.

Jorginho calificó el incidente como un “malentendido” y se mostró “contento de aclarar las cosas”. También reconoció el impacto que el episodio tuvo en las personas involucradas, incluyendo a la cantante, su familia y su entorno cercano.

“Para mí es importante que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia. Siempre defenderé a mi familia. Pero también sé reconocer cuando las cosas no son lo que parecen al principio”, dijo.

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