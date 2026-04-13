Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, gana el Iron Gladiator y se vuelve profesional

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, continúa construyendo su propio camino en el fisicoculturismo y lo hace con resultados contundentes. El estadounidense conquistó el Iron Gladiator y confirmó su gran momento tras un debut competitivo que lo ha colocado como una de las revelaciones del culturismo natural.

Joseph Baena conquista el Iron Gladiator y se vuelve profesional

El ascenso de Joseph Baena en el fisicoculturismo profesional se consolidó tras su victoria en el Iron Gladiator, competencia organizada por la International Natural Bodybuilding Association. En este evento, el atleta se llevó el primer lugar en la categoría Classic Physique.

Este resultado le permitió obtener su tarjeta profesional dentro de la Professional Natural Bodybuilding Association, un paso clave que lo acerca a competir en el Natural Olympia, uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

Arnold’s son just did it again!! Joe Baena took home 1st in Classic Physique at the INBA Iron Gladiator and earned his Pro Card! What everyone’s loving most is this guy is so genuinely down-to-earth, funny, and humble. He’s not riding the famous last name, he’s out here… pic.twitter.com/7GOBKj8wX5 — Catarina Senora Gatita (@WyattCatarina) April 6, 2026

Un debut dominante que sorprendió al circuito

Antes de su triunfo en el Iron Gladiator, Joseph Baena ya había dado señales de su potencial en su primera competencia amateur, dentro de la National Physique Committee.

Ahí logró un desempeño sobresaliente al quedarse con el primer lugar en tres divisiones, confirmando que su preparación y disciplina estaban al nivel de los mejores exponentes del fisicoculturismo natural.

"Arnold Schwarzenegger"



Porque se mostró muy orgulloso de que su hijo, Joseph Baena, ganara su primera competición de culturismo. pic.twitter.com/OLrVTVAlNK — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) April 1, 2026

El mensaje de Joseph Baena tras su éxito

Tras sus recientes logros, Joseph Baena compartió su emoción y aprendizaje en redes sociales:

“¡Momentos que nunca olvidaré! ¡Qué experiencia tan increíble han sido estos últimos 3 meses! Mi primera preparación y mis primeras competencias de fisicoculturismo. He aprendido más sobre mí, el entrenamiento y la dieta en estos meses que desde que empecé a levantar pesas. Subirme al escenario siempre fue algo que me daba miedo, pero crear el objetivo e ir por él ha sido una de las mejores decisiones que pude haber tomado.

Estoy agradecido por la experiencia y por todas las personas que me apoyan y me animan. ¡No puedo esperar por lo que sigue! Mi mensaje para ustedes es que se arriesguen y persigan sus metas y sueños”.

Construyendo su propia identidad en el culturismo

Aunque el apellido pesa, Joseph Baena ha dejado claro que su objetivo es destacar por méritos propios. A diferencia de Arnold Schwarzenegger, quien fue siete veces campeón del Mr. Olympia, el joven compite en el ámbito del culturismo natural, priorizando disciplina, entrenamiento y alimentación.

Incluso, representantes del circuito han calificado su actuación como “potente e inspiradora”, destacando su seguridad en el escenario y conexión con el público.

Entrenamiento junto a Arnold Schwarzenegger

Parte del crecimiento de Joseph Baena se explica por su constancia en el entrenamiento, el cual realiza frecuentemente en el icónico Gold’s Gym, donde suele compartir rutinas con su padre.

Sobre esta relación, el propio Baena ha señalado: “Estoy ahí todos los días, o al menos lo intento. Entrenamos juntos. Nos encanta entrenar juntos y es un gran compañero de entrenamiento”.

Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo Joseph Baena, quien se prepara para su primera competencia de culturismo. ¿Crees que Joseph seguirá sus pasos? 💪🏻



CC: people pic.twitter.com/iPRsoShZas — EstiloDF (@EstiloDF) March 28, 2026

El siguiente objetivo: el Natural Olympia

Con su reciente profesionalización, Joseph Baena apunta ahora a clasificar al Natural Olympia, competencia que reúne a los mejores exponentes del fisicoculturismo natural a nivel mundial.

Para lograrlo, deberá destacar en próximos eventos de la PNBA, en un calendario que marcará su consolidación dentro del deporte. Su irrupción ha sido contundente y su progreso lo perfila como una de las figuras emergentes del culturismo internacional.

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