Netflix revela el primer vistazo a “The Boroughs”, la nueva serie de los creadores de “Stranger Things”

Netflix compartió el primer avance de “The Boroughs”, su esperada nueva serie sobrenatural, producida por los hermanos Duffer, los creadores del exitoso fenómeno “Stranger Things”.

La serie llegará a la plataforma en mayo y promete sumergir a los espectadores en una historia de terror y misterio ambientada en un escenario tan pintoresco como inquietante.

Sobre el trama de la serie

La trama se desarrolla en una aparentemente comunidad de jubilados ubicada en Nuevo México, también llamada “The Boroughs”, donde se les promete a sus residentes “la mejor época de sus vidas”.

Sin embargo, para Sam Cooper, un recién llegado interpretado por Alfred Molina, ese paraíso pronto se convierte en una prisión. Todo cambia cuando, tras un aterrador encuentro nocturno, Sam descubre que algo monstruoso acecha tras las impecables calles sin salida del vecindario.

Desestimado por las autoridades como un anciano confundido, Sam encuentra aliados inesperados en un grupo de inadaptados del lugar: un ingenioso experiodista, un buscador espiritual, un cínico representante musical y una brillante médico sin opciones.

Ignorados y subestimados por todos, estos héroes improbables deberán unir fuerzas para desentrañar la oscura verdad que se oculta en el corazón de The Boroughs… antes de que se les acabe el tiempo.

Junto a Alfred Molina, el elenco de “The Boroughs” incluye nombres de primer nivel como Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman, Jena Malone, Alice Kremelberg, Seth Numrich y Carlos Miranda.

Con este prometedor adelanto, los hermanos Duffer apuestan nuevamente por el terror sobrenatural, pero, ahora, desde la perspectiva de un grupo de adultos mayores dispuestos a enfrentarse a lo inexplicable.

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