Carreras ilegales en Arizona terminan en fatal accidente: muere una niña y su madre embarazada resulta herida

Una niña de tres años falleció tras un violento accidente en Tucson, Arizona, causado por presuntas carreras ilegales. Su madre, con nueve meses de embarazo, resultó gravemente herida. Dos conductores fueron acusados de homicidio en segundo grado.

El accidente ocurrido el 10 de abril involucró a un Toyota Camry y un Hyundai Genesis, en un impacto descrito por las autoridades como “violento y de alto impacto”, que llegó a partir uno de los vehículos por la mitad, reseñò Fox News.

La víctima y su familia

La menor, identificada como Anna, viajaba correctamente asegurada en su silla infantil cuando ocurrió la colisión. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas.

Su madre, quien conducía el vehículo, resultó gravemente herida. Según familiares, la mujer tiene nueve meses de embarazo y permanece hospitalizada.

En una campaña de recaudación de fondos, la familia describió a la niña como “brillante, alegre y cariñosa”, y lamentó la “pérdida inimaginable”.

Las investigaciones apuntan a que el conductor del Hyundai Genesis, Christian Isaiah Randall, de 22 años, participaba en una carrera ilegal con otro vehículo, presuntamente un Dodge Charger multicolor.

Ambos circulaban a velocidades muy superiores al límite permitido cuando el Genesis impactó contra el Camry, que intentaba girar a la izquierda.

El segundo vehículo huyó del lugar tras el choque.

Detenciones y cargos

Randall fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio en segundo grado, agresión agravada y conducción temeraria. Se le impuso una fianza de $500,000 dólares.

Posteriormente, las autoridades identificaron y detuvieron al conductor del segundo vehículo, un adolescente de 16 años, quien también fue acusado de homicidio en segundo grado y múltiples cargos relacionados con poner en peligro la vida de otras personas.

El menor fue ingresado en el Centro de Detención Juvenil del condado.

La policía indicó que el exceso de velocidad fue el principal factor del accidente, aunque las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo