DT de Cruz Azul advierte al LAFC que tienen lo necesario para golearlos y eliminarlos

Cruz Azul se juega su continuidad en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 con una misión clara: remontar el 3-0 sufrido ante LAFC en los cuartos de final. A pesar del duro golpe en la ida, el técnico Nicolás Larcamón mantiene firme la confianza en su equipo y asegura que tienen lo necesario para lograr la hazaña esta misma noche.

“Nos estamos preparando para la remontada, para clasificarnos a las semifinales y luego está el contexto: la nuestra es una cancha pesada para los rivales, por la gran altitud sobre el mar y por el apoyo de nuestra gente”, dijo el estratega en rueda de prensa.

Cruz Azul vs LAFC: una remontada obligada en casa

El conjunto celeste llega al partido de vuelta con la presión de revertir un marcador adverso tras la goleada recibida en territorio estadounidense. En ese contexto, Larcamón dejó claro que el equipo debe ofrecer su mejor versión.

“Nuestros argumentos son futbolísticos, confío en nuestra jerarquía; debemos hacer un partido casi perfecto y saldremos por ello”, agregó.

El duelo se disputará en Puebla, donde la altitud (2,135 metros sobre el nivel del mar) podría jugar un papel determinante, especialmente ante un rival de la MLS poco acostumbrado a estas condiciones.

Juntos podemos lograrlo 💙



VAMOS POR EL PASE A SEMIS, AZULES 🚂🔥 pic.twitter.com/FFPiZsLIVw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 14, 2026

La clave: intensidad, altura y apoyo de la afición

Para avanzar a semifinales de la también llamada Concachampions, Cruz Azul deberá imponer condiciones desde el primer minuto. El plan del entrenador argentino pasa por un equipo combativo, dominante y agresivo en ataque.

Larcamón confía en que el entorno juegue a favor, destacando el impacto que suele tener la localía en México frente a clubes estadounidenses, históricamente vulnerables en este tipo de escenarios.

Mala racha, pero con margen de reacción

El momento del equipo no es el ideal. Cruz Azul acumula seis partidos sin ganar entre liga y torneo internacional, una racha que genera dudas, pero que el técnico interpreta como una oportunidad de crecimiento.

“La mala racha me ocupa más que me preocupa; es una oportunidad para mejorar. Nos incomoda, pero nos da posibilidad de evolucionar para las instancias decisivas de los torneos”, dijo.

Doble competencia: el reto de Cruz Azul en 2026

Además de su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, el equipo celeste pelea en la parte alta del Clausura del fútbol mexicano, lo que implica una exigencia física y mental constante.

“La doble competencia lleva al desgaste, sin embargo, nuestro equipo está hambriento, concentrado en revertir la serie y situarnos en la semifinal para seguir apostando a los dos torneos”, concluyó Larcamón.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, este martes 14 a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT y podrás seguirlo en EStados Unidos a través de Fox Sports.

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