Mayoría de estadounidenses rechaza que firma de Trump aparezca en los billetes, revela encuesta

Una encuesta reciente revela que la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos rechaza la inclusión de la firma del presidente Donald Trump en los billetes, iniciativa anunciada por el Departamento del Tesoro a finales de marzo.

De acuerdo con el sondeo elaborado por The Economist y YouGov, el 59% de los participantes expresó desaprobación, ya sea parcial o total, ante la propuesta de añadir la firma presidencial en toda la moneda estadounidense.

En contraste, el 24% manifestó algún nivel de aprobación, mientras que el 18% señaló no tener una postura definida.

Al segmentar los resultados por afinidad política, el rechazo es mayoritario entre demócratas, con un 92%, seguido por el 65% de los independientes. Entre los republicanos, el 20% también se mostró en contra de la medida.

La firma de Trump en los billetes

El anuncio oficial establece que la firma de Trump será incorporada como parte de las acciones conmemorativas por el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que marcaría la primera ocasión en que la firma de un presidente en funciones aparece en billetes en circulación.

En su momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la iniciativa busca reconocer los logros históricos del país y del mandatario, destacando que la emisión coincide con una fecha significativa para la nación.

De forma paralela, la Comisión de Bellas Artes aprobó previamente el diseño de una moneda de oro de un dólar con la imagen del presidente, también vinculada a la conmemoración.

El mismo funcionario sostuvo que, bajo la administración actual, el país avanza hacia un escenario de crecimiento económico, fortalecimiento del dólar y estabilidad fiscal.

La encuesta se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de abril, con la participación de 1,748 personas y un margen de error de más-meos 3.1 puntos porcentuales.

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