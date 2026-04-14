Sentencian a joven de Michigan que asesinó a su abuelo en complicidad con su madre

Un hombre de Michigan de 22 años pasará décadas en prisión por asesinar a tiros a su abuelo en su casa, para luego intentar alegar que el anciano de 87 años estaba poseído por espíritus.

La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Houghton, Brittany A. Bulleit, ordenó a Jacob Kempainen cumplir una condena de entre 15 y 50 años en una institución penitenciaria estatal por el asesinato de Alvin Kempainen en 2023, según consta en los registros judiciales.

La sentencia se dictó después de que Kempainen llegara a un acuerdo con la fiscalía y se declarara culpable de homicidio. A cambio, se retiraron los cargos de conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de armas de fuego.

Margaret Kempainen, su madre y nuera de la víctima, también está acusada de asesinato en relación con la muerte de Alvin Kempainen.

Las autoridades indicaron que la madre y el hijo residían en Wisconsin, viajaron a Michigan, donde presuntamente asesinaron a Alvin Kempainen, y posteriormente fueron arrestados en Iowa.

De acuerdo con los reportes consultados por Law&Crime, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Houghton respondieron el 19 de diciembre de 2023 a una llamada solicitando una verificación de bienestar en una vivienda ubicada en el número 53000 de Salo Road, a pocos kilómetros al sur del Lago Superior.

⚖️ #HoughtonCounty | Kempainen Sentenced in Grandfather's Death Jacob Kempainen will serve a minimum of 15 years in state prison for his involvement in the 2023 death of his grandfather, Alvin.#MyUPNewsTonight | https://t.co/G9WHI9obOC pic.twitter.com/NTZuUbOrNu — My UP Now WJMN/WBUP-TV (@MyUPNow) April 14, 2026

Al llegar al domicilio, los servicios de emergencia encontraron a Alvin Kempainen con una aparente herida de bala en la cabeza. Fue declarado muerto en el lugar.

Según un informe de WLUC, afiliada de NBC y Fox en Marquette, Michigan, los investigadores lograron identificar rápidamente a Margaret y Jacob Kempainen como posibles sospechosos del tiroteo mortal. Se les localizó en Minnesota, conduciendo hacia el sur por la Interestatal 35 en dirección a Iowa. Las autoridades contactaron al departamento de policía de Clear Lake, Iowa, y los agentes lograron detener a la pareja cuando se detuvieron en una gasolinera local.

Según el informe, las autoridades de Minnesota ejecutaron una orden de registro en el apartamento de Jacob Kempainen en Minneapolis en relación con la investigación del asesinato.

La orden indica que el esposo de Margaret Kempainen, quien también es padre de Jacob Kempainen, declaró a las autoridades que el 7 de diciembre de 2023, su familia lo dejó en Wisconsin y no se había comunicado con él desde entonces.

Sin embargo, les dijo que, tras ver una transacción con tarjeta de débito en Bruce Crossing, Michigan, creyó que su familia viajaba a casa de su padre para “obtener dinero”, lo que le hizo temer que el anciano estuviera en peligro.

Alvin Kempainen supuestamente le envió un mensaje de texto a su hijo a las 9 p.m. del 18 de diciembre de 2023, diciéndole que la familia —a la que se refería como “la pandilla”— acababa de llegar a su casa. Luego dejó de responder a los mensajes y llamadas de su hijo.

Creyeron que estaba poseído

Tras los arrestos, Margaret Kempainen supuestamente declaró a la policía que su hijo fue quien mató a Alvin Kempainen, pero ambos sospechosos hicieron numerosas afirmaciones extravagantes sobre las circunstancias del tiroteo.

Por ejemplo, Jacob Kempainen supuestamente declaró a la policía que, al llegar a la casa de Alvin Kempainen, creyeron que el hombre de 87 años ya había sido asesinado por espíritus malignos y que la persona que se encontraba en la casa “no era el abuelo”.

“Declaró que los espíritus dijeron que el abuelo abrió el pozo detrás de la casa y que los espíritus lo mataron”, según consta en la orden de registro.

De manera similar, Margaret Kempainen afirmó que Alvin Kempainen “no era su suegro”, alegando que se comportaba “como un joven de 20 años”.

Según el informe, los investigadores incluso observaron que las historias de la madre y el hijo eran inquietantemente similares a los sucesos de la película “La Visita” de M. Night Shyamalan.

Margaret Kempainen permanece encarcelada sin derecho a fianza. Hasta el lunes, no se había fijado fecha para su juicio.

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