Embajada de Irán en Tayikistán publica un video donde se ve a Cristo dándole un puñetazo a Trump

La ocurrencia del presidente Donald Trump de haber creado una imagen con Inteligencia Artificial (IA) donde asemeja parecerse a Jesucristo sanando enfermos ya le generó una respuesta de la misma magnitud producida por diplomáticos iranís que laboran en la embajada de su país con sede en Tayikistán.

Utilizando el mismo concepto de presentar al mandatario estadounidense portando una túnica bíblica mientras toca con su mano derecha la frente de un hombre enfermo para presuntamente sanarlo, el ingenio de los iranís —también respaldado con IA— logró incorporar al Jesucristo descendiendo del cielo para tomar por sorpresa a Trump y propinarle un tremendo puñetazo en la boca, el cual además provocarle una hemorragia, logra enviarlo directamente a lo que parece ser el infierno.

Como parte de la ingeniosa producción se incorpora una voz automatizada diciendo “Ha llegado tu hora” mientras Cristo se acerca al mandatario estadounidense antes de que otra voz grite “¿Qué es esto?”.

La acción por más blasfema que parezca, resulta ocurrente y hasta graciosa, pues demuestra cómo el humor negro también está tratando de ser capitalizado por la Republica Islámica a sabiendas de que Donald Trump se ha ganado muchos detractores dentro y fuera de Estados Unidos.

La retórica impulsada por el magnate neoyorquino consiste en presentar a Irán como una amenaza para el resto del mundo; en tanto que el mensaje de la República Islámica se enfoca en señalar a Trump como un invasor interesado en doblegar al resto de las naciones con le objetivo de hacerlo más poderoso.

En ambos casos, la guerra de estrategias que desarrollan en Medio Oriente, se está apoyando en propaganda difundida en redes sociales, la cual además se produce con IA, algo no visto años atrás.

Cabe señalar que el video iraní ahora encabeza a otros más ya publicados por las embajadas iraníes donde se burlan de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, pues a ambos se les atribuye la idea de bombardear a Irán sin contemplar que su adversario recurriría a la destrucción de las bases militares estadounidenses en varias petromonarquías apoyándose en drones en lugar de su ejército y también en cerrar el estrecho de Ormuz provocando una crisis energética de proporciones todavía incalculables, pues el precio del petróleo está haciendo estremecer a la economía global.

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