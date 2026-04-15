Fermín López y el fuerte golpe en la cara por el portero Juan Musso del Atlético de Madrid

No solo hubo angustia en todo el duelo en que Atlético de Madrid eliminó 3-2 a Barcelona de los cuartos de final de la UEFA Champions League, sino que en el primer tiempo el portero de los colchoneros Juan Musso propinó al defensa de los azulgrana Fermín López tremendo golpe en el rostro que generó tremendo drama en la cancha del estadio Metropolitano.

Una jugada viril, llena de la intensidad con que se disputó cada una de las jugadas en que ambos equipos buscaron ganar la tremenda contienda en esta llave de la prestigiosa orejona y en donde el cuadro azulgrana puso a soñar a sus aficionados con una milagrosa remontada del 0-2 del duelo de ida.

Photo of the night. 😱😱😱



Fermin Lopez caught one square on the chin. pic.twitter.com/gsYP9XOGJK — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 14, 2026

Pero al final la escuadra dirigida por Diego “Cholo” Simeone supo sortear la complejidad de los dos goles con que el Barcelona se adelantó en la primera mitad, anotados por Lamine Yamal y después Ferrán Torres, que pusieron contra la pared a los colchoneros en su propia casa.

Fue precisamente ahí que, dentro del vendaval de los catalanes, de pronto Fermín López, cuando remató hacia la portería del Atlético el balón, fue detenido por Juan Musso en un gran centro de Lamine Yamal, pero en ese momento el portero argentino de la escuadra colchonera, en su afán de impedir el daño, impactó en el rostro con su pie al jugador rival, lo que provocó un tremendo drama en el terreno de juego.

Ahí las alarmas de la escuadra del germano Hansi Flick se prendieron, pues creyeron que había sido todo para su compañero al empezar a sangrar profusamente, que hizo que las asistencias ingresaran a tratar de apoyar al jugador azulgrana.

La angustia se hizo evidente tanto de colchoneros como de catalanes, pero al final López se recuperó y lo demás ya es historia cuando el Atlético de Madrid, por conducto del nigeriano Ademola Lookman, logró el gol del pase a las semifinales en una descolgada por la derecha de Marcos Llorente que logró centrar al corazón del área en el cierre de la pinza del africano para anidar el balón en las redes.

PREOCUPAÇÃO! 😱🤕 No choque com Musso, Fermín Lopez se machucou feio… O pé do goleiro do Atleti acertou o rosto do jogador do Barça. 🏥



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Barcelona insistió hasta la saciedad por el empate en el marcador global con llegadas del polaco Robert Lewandowski, de Lamine Yamal, del uruguayo Ronald Araujo, pero todo fue infructuoso, pues el portero Musso logró evitar la caída de su meta y en otras los delanteros de la escuadra catalana no tuvieron la suficiente puntería y en el pecado llevaron la penitencia.

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