FC Barcelona derrota al Atlético de Madrid, pero queda fuera de la Champions

El Atlético de Madrid logró la ansiada clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League 2026 tras eliminar al FC Barcelona en una serie vibrante que se resolvió con un global de 3-2. El conjunto rojiblanco resistió la embestida culé en el Metropolitano y, liderado por su carácter competitivo, volvió a meterse entre los cuatro mejores de Europa nueve años después.

El partido de vuelta fue un auténtico espectáculo desde el arranque. En apenas 24 minutos, el Barcelona igualó la eliminatoria con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, borrando el 0-2 sufrido en la ida y encendiendo la ilusión de la remontada. Sin embargo, el Atlético reaccionó con personalidad y encontró en la conexión entre Marcos Llorente y Ademola Lookman el gol del 1-2 que terminó siendo decisivo en el global.

El Barcelona golpea primero, pero el Atlético resiste

El equipo dirigido por Hansi Flick salió con intensidad total y encontró premio muy temprano. Lamine Yamal abrió el marcador tras una recuperación alta, mientras que Ferran Torres amplió la ventaja antes del minuto 24, igualando la eliminatoria (2-2 global) y poniendo contra las cuerdas al Atlético.

That one-touch pass from Lamine Yamal 😮‍💨 pic.twitter.com/JrIPh6Rzv3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

BARCELONA ARE LEVEL 🔥



Ferran Torres buries it at the far post to level the tie on aggregate 💥 pic.twitter.com/MyaoYqvXUl — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Durante ese tramo, el conjunto rojiblanco sufrió ante el ritmo y el desborde del joven extremo español, que generó constantes ocasiones de peligro. Sin embargo, la figura del portero Juan Musso fue clave con varias intervenciones determinantes que evitaron una remontada completa antes del descanso.

La reacción del Atlético y el gol que definió la serie

Cuando el Barcelona parecía tener el control, el Atlético respondió con una jugada de alto nivel. La salida rápida desde el fondo, la visión de Antoine Griezmann y la potencia de Marcos Llorente terminaron en el gol de Ademola Lookman, que devolvió la ventaja a los colchoneros en el marcador global.

ADEMOLA LOOKMAN FIRES ATLÉTICO BACK IN FRONT 💥🇳🇬



Atlético edge ahead 3-2 on aggregate ⚽️ pic.twitter.com/zEW4q6IgAZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Ese tanto cambió el rumbo del partido. El Atlético recuperó confianza, ajustó su bloque defensivo y comenzó a gestionar los tiempos ante un Barcelona que, aunque mantuvo la iniciativa, ya no tuvo la misma claridad en los metros finales.

Polémicas, VAR y tensión hasta el final

La segunda mitad estuvo marcada por la tensión, las decisiones arbitrales y los detalles. El Barcelona llegó a marcar un tercer gol que habría forzado la prórroga, pero fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.

En los minutos finales, la expulsión de Eric García complicó aún más el panorama para los culés. Con superioridad numérica, el Atlético cerró espacios y resistió los últimos intentos blaugranas, incluyendo un remate final de Ronald Araujo que se marchó por encima del arco.

Atlético vuelve a semifinales y sueña con la gloria europea

Con este resultado, el Atlético de Madrid regresa a unas semifinales de la UEFA Champions League nueve años después, reafirmando el proyecto de Diego Simeone y su ambición por conquistar el título continental.

El Barcelona, por su parte, queda eliminado tras una serie en la que reaccionó con carácter en la vuelta, pero pagó caro el resultado de la ida y los pequeños detalles que inclinaron la balanza a favor del conjunto rojiblanco.

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