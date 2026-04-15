Festivales musicales, como Coachella, generan más de $700 millones anuales en California

Más de $700 millones de dólares anuales ingresan a la economía de California gracias a los festivales musicales de fama internacional, como Coachella y Stagecoach, que en conjunto logran un impacto positivo en las arcas del estado y regionales, destacó el gobernador Gavin Newsom.

En un comunicado, Newsom dijo que California es un referente nacional como centro global de creatividad y cultura, y su industria de eventos en vivo tiene un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico y la creación de empleos en todo el estado.

“Eventos como Coachella y Stagecoach no solo exhiben un talento increíble, sino que impulsan las economías locales, apoyan a las pequeñas empresas y refuerzan la posición de California como la capital mundial del entretenimiento”, declaró el gobernador Newsom.

Sigue leyendo: Justin Bieber en Coachella: horario, dónde ver y cómo seguir su show en vivo

Los eventos de música que se celebran en California atraen a un público de todo el mundo, lo que deja una importante derrama económica en el estado.

En 2025, el festival de Coachella recibió a cerca de 250,000 personas durante dos fines de semana consecutivos.

El festival de Coachella atrae a miles de personas de todo el mundo. Crédito: Amy Harris/Invision | AP

“Esta afluencia de asistentes a conciertos llena los hoteles, apoya los servicios locales y refuerza la identidad de California como destino principal para las artes y la cultura”, dijo la oficina del gobernador Newsom en el comunicado.

Sigue leyendo: Karol G en Coachella: horario, dónde ver y cómo seguir su show en vivo

“Los dos festivales, en conjunto, también apoyan a la fuerza laboral regional, generando cada año más de 10,000 empleos temporales en diversos sectores, desde la producción y logística de eventos hasta la hostelería y los servicios locales”, se añadió en el comunicado

En 2026, el festival de Coachella se celebra en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en el condado de Riverside.

La lista de artistas para este año incluye, entre otros, a Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Disclosure, Justin Bieber, The Strokes, David Guetta y Karol G.

Sigue leyendo: 3 Tips para aprovechar tus dispositivos Apple al máximo en Coachella

Stagecoach 2026, considerado uno de los festivales de música country más grandes, está programado para llevarse a cabo del 24 al 26 de abril en Indio, California.

Entre los artistas que se anuncian para este año destacan Lainey Wilson, Post Malone y Cody Johnson.

El festival de Coachella de 2025 generó un valor estimado de impacto mediático de $908 millones de dólares, lo que refleja su visibilidad a nivel internacional, su capacidad para influir en las tendencias mundiales y su proyección de la economía creativa de California a nivel global.

Sigue leyendo: Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, según Rolling Stone

A medida que avanza la temporada de festivales, California ha hecho patente su compromiso de fomentar un entorno donde la creatividad pueda florecer y las comunidades locales de todo el estado obtengan el beneficio económico respectivo.

Sigue leyendo:

· Lady Gaga demuestra profesionalismo ante fallo técnico en Coachella 2025

· Hombre de California arrestado por amenazar con atentar en Coachella

· Lady Gaga deslumbra en Coachella 2025 con un espectáculo lleno de sorpresas