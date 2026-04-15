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Festivales musicales, como Coachella, generan más de $700 millones anuales en California

Festivales de música de Coachella y Stagecoach impulsan la economía de California, destaca el gobernador Newsom; Coachella recibe más de 250,000 visitantes

Karol G performs during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Sunday, April 12, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP)

Karol G encendió el festival de Coachella el fin de semana. Crédito: Amy Harris/Invision | AP

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Por  Ricardo Roura

Más de $700 millones de dólares anuales ingresan a la economía de California gracias a los festivales musicales de fama internacional, como Coachella y Stagecoach, que en conjunto logran un impacto positivo en las arcas del estado y regionales, destacó el gobernador Gavin Newsom.

En un comunicado, Newsom dijo que California es un referente nacional como centro global de creatividad y cultura, y su industria de eventos en vivo tiene un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico y la creación de empleos en todo el estado.

“Eventos como Coachella y Stagecoach no solo exhiben un talento increíble, sino que impulsan las economías locales, apoyan a las pequeñas empresas y refuerzan la posición de California como la capital mundial del entretenimiento”, declaró el gobernador Newsom.

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Los eventos de música que se celebran en California atraen a un público de todo el mundo, lo que deja una importante derrama económica en el estado.

En 2025, el festival de Coachella recibió a cerca de 250,000 personas durante dos fines de semana consecutivos.

Festivalgoers are seen during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Sunday, April 12, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP)
El festival de Coachella atrae a miles de personas de todo el mundo.
Crédito: Amy Harris/Invision | AP

Esta afluencia de asistentes a conciertos llena los hoteles, apoya los servicios locales y refuerza la identidad de California como destino principal para las artes y la cultura”, dijo la oficina del gobernador Newsom en el comunicado.

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“Los dos festivales, en conjunto, también apoyan a la fuerza laboral regional, generando cada año más de 10,000 empleos temporales en diversos sectores, desde la producción y logística de eventos hasta la hostelería y los servicios locales”, se añadió en el comunicado

En 2026, el festival de Coachella se celebra en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en el condado de Riverside.

La lista de artistas para este año incluye, entre otros, a Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Disclosure, Justin Bieber, The Strokes, David Guetta y Karol G.

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Stagecoach 2026, considerado uno de los festivales de música country más grandes, está programado para llevarse a cabo del 24 al 26 de abril en Indio, California.

Entre los artistas que se anuncian para este año destacan Lainey Wilson, Post Malone y Cody Johnson.

El festival de Coachella de 2025 generó un valor estimado de impacto mediático de $908 millones de dólares, lo que refleja su visibilidad a nivel internacional, su capacidad para influir en las tendencias mundiales y su proyección de la economía creativa de California a nivel global.

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A medida que avanza la temporada de festivales, California ha hecho patente su compromiso de fomentar un entorno donde la creatividad pueda florecer y las comunidades locales de todo el estado obtengan el beneficio económico respectivo.

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