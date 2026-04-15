La afición de Cruz Azul le da la espalda al técnico Nicolás Larcamón

Para Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, las cosas no pintan nada bien y si antes de la eliminación en la Concachampions a manos del LAFC, el asunto estaba color de hormiga, al caer con la escuadra Black & Gold, el panorama se ha agravado para el estratega argentino que fue abucheado por la afición celeste.

Mientras en la dirección deportiva de los celestes, a cargo del uruguayo Iván Alonso, todo parece marchar sobre ruedas, en el escritorio de Víctor Velázquez han empezado a llegar las inconformidades de los distribuidores de cemento cruzazulino, reprochando la forma de dirigir del técnico argentino que en México solo ha dirigido a Puebla, León y Necaxa, pero que no tiene demasiados pergaminos.

🗣️ “QUEREMOS FUERA A LARCAMÓN, LE QUEDÓ MUY GRANDE EL PUESTO”



🚨 Aficionados de Cruz Azul piden que Larcamón deje de ser DT del club tras FRACASAR en Concachampions.



¿Se debe ir el técnico? 🤔 pic.twitter.com/uRmuMEZ38G — MedioTiempo (@mediotiempo) April 15, 2026

La derrota con LAFC solo ha sido la justificación para que, junto con los distribuidores del producto que reparte el producto de la empresa que respalda al equipo profesional, los aficionados cementeros también se hayan unido al rechazo generalizado contra el técnico argentino.

Versiones extraoficiales a las que tuvo acceso La Opinión, aseguran que existe disgusto contra Larcamón, pero sobre todo contra Iván Alonso, por no saber apretar las tuercas y hacer que Larcamón haga caminar a un equipo que invirtió más de $70 millones de dólares aproximadamente y que en la cancha se vea como un cuadro de menor inversión y con jugadores sin mucha confianza.

Dentro de los principales cuestionamientos que se hacen a Larcamón está que no haya solicitado a las piezas adecuadas para su sistema y que, si supieron que Jesús Orozco Chiquete no iba a estar en todo el torneo, debieron traer a un central con el mismo perfil zurdo para poder usarlo en estos momentos y no ajustar con elementos como Erik Lira, que podrá pasar por un excelente momento, pero que solo quedó exhibido en el duelo de ida contra los californianos a la hora de marcar.

La afición de Cruz Azul no soportó la eliminación de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 y a gritos empezó a pedir la salida del director técnico Nicolás Larcamón, a quien responsabilizan de este nuevo fracaso celeste. Los aficionados cementeros que acudieron al Estadio Cuauhtémoc de Puebla terminaron por gritar una y otra vez “fuera Larcamón” luego de que fueron eliminados del torneo por el club LAFC de la MLS.

La afición cementera no perdona que la directiva haya sacrificado al técnico uruguayo Vicente Sánchez y al preparador físico Rubens Valenzuela por considerar que no estaban actualizados y, sobre todo, que no le pusieron atención al estilo de La “Máquina,” en algo que no se ha dado y que tiene al técnico celeste contra las cuerdas.

Obviamente, si no logran responder en el torneo de Liga, los únicos arquitectos de su futuro serán ellos mismos y la directiva tendrá que tomar las decisiones que considere pertinentes para poder hacer caminar a un equipo con un gran potencial humano, pero que parece no tener al maquinista adecuado. Los hechos hablan por si solos.

LOS RESULTADOS MANDAN

A Vicente Sánchez y Rubens Valenzuela los catalogaron como antiguos por no utilizar la tecnología y salieron campeones invictos en Concacaf. Larcamón actualizado y con herramientas modernas quedó eliminado en Cuartos. pic.twitter.com/6xwe2euFlv — david medrano felix (@medranoazteca) April 15, 2026

Nicolás Larcamón llegó a la Máquina celeste en 2025 con la esperanza de ganar títulos, pero el DT no ha podido dar ese último paso para llegar a la gran final y eso parece no perdonarlo la noble afición del cuadro cementero.

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