La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de seguridad aérea
La iniciativa, conocida como Ley ALERT, fue aprobada con una amplia mayoría de 396 votos a favor y 10 en contra, superando el umbral requerido para avanzar
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de seguridad aérea inspirado en la colisión que dejó 67 muertos cerca de Washington en 2025, en un intento por evitar tragedias similares en el futuro. Sin embargo, legisladores del Senado y familiares de las víctimas advierten que la propuesta aún presenta vacíos importantes.
La iniciativa, conocida como Ley ALERT, fue aprobada con una amplia mayoría de 396 votos a favor y 10 en contra, superando el umbral requerido para avanzar. El proyecto surgió tras el choque entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk que cayó al río Potomac, considerado el accidente aéreo más mortal en territorio estadounidense desde 2001.
La legislación busca obligar a que todas las aeronaves que operen cerca de aeropuertos con alto tráfico cuenten con sistemas avanzados de localización, capaces de recibir información en tiempo real sobre otras aeronaves en el aire.
Familias y Senado exigen medidas más estrictas
Pese al respaldo bipartidista, familiares de las víctimas han expresado su inconformidad, señalando que el proyecto no establece plazos claros para implementar las mejoras tecnológicas ni garantiza que las aeronaves militares cumplan plenamente con los requisitos.
También preocupa que se permitan excepciones para vuelos militares de entrenamiento que podrían operar sin activar sistemas de localización, una práctica que, según investigadores, contribuyó al accidente.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha respaldado la versión enmendada del proyecto al considerar que responde a recomendaciones clave, como la instalación de sistemas ADS-B In, tecnología que permite a los pilotos recibir datos precisos sobre la ubicación de otras aeronaves. Según su presidenta, Jennifer Homendy, este sistema habría evitado la colisión.
No obstante, senadores influyentes como Ted Cruz y Maria Cantwell han advertido que la legislación aún es insuficiente y necesita fortalecerse antes de su eventual aprobación en la cámara alta.
Tecnología, fallas sistémicas y presión política
El informe final de la NTSB concluyó que el accidente fue resultado de múltiples fallas sistémicas, entre ellas el diseño deficiente de rutas de helicópteros cerca del aeropuerto Ronald Reagan y la excesiva confianza en que los pilotos evitarían visualmente otras aeronaves.
La ley también contempla la instalación de sistemas anticolisión de nueva generación junto con el ADS-B, aunque expertos de la industria han advertido que esta tecnología aún no está completamente certificada, lo que podría retrasar su implementación.
Mientras tanto, el Senado evalúa su propia propuesta, conocida como Ley ROTOR, que no logró avanzar previamente en la Cámara. El debate entre ambas versiones refleja tensiones sobre costos, seguridad operativa y exigencias para el sector militar.
Para las familias de las víctimas, el objetivo es claro: evitar que la tragedia se repita. “Las 67 vidas que se perdieron deben traducirse en cambios reales y urgentes”, señalaron en un comunicado.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde se anticipa un debate clave que definirá el alcance final de las reformas en la seguridad aérea estadounidense.
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