Lakers en aprietos: A tres días de los Playoffs Luka Doncic y Austin Reaves no tienen fecha de regreso

Los Lakers llegan con preocupación máxima a los Playoffs, luego de confirmar que Luka Doncic no tiene fecha de regreso por una lesión en el isquiotibial, situación que también afecta a Austin Reaves, pieza clave en el esquema angelino.

Luka Doncic, baja indefinida en el peor momento de la temporada

El conjunto angelino anunció que Luka Doncic continúa fuera de actividad tras perderse los últimos cinco partidos, encendiendo las alarmas a solo días del inicio de la postemporada.

“(Doncic y Reaves) están fuera por tiempo indefinido. No voy a tener una actualización esta semana “, dijo JJ Redick a los medios después del último entrenamiento de los Los Angeles Lakers.

La franquicia ha evitado dar una fecha clara para el regreso del base esloveno, limitándose a catalogarlo como baja “indefinida”, lo que incrementa la incertidumbre en torno al futuro inmediato del equipo en los Playoffs NBA.

“They’re out indefinitely. I’m not going to have an update for you this week. They’re out indefinitely” – JJ Redick on the injury statuses of Luka Doncic and Austin Reaves pic.twitter.com/h9awcSTLcP — Dave McMenamin (@mcten) April 14, 2026

Lesiones golpean el núcleo de los Lakers junto a LeBron James

La ausencia de Luka Doncic se suma a la de Austin Reaves, quien sufrió una lesión en el oblicuo la semana pasada. Ambos jugadores son fundamentales junto a LeBron James, líder histórico del equipo.

Sin sus dos escuderos principales, la carga ofensiva recaerá aún más en LeBron James, lo que podría condicionar seriamente las aspiraciones del equipo angelino en la lucha por el título.

El impacto de la lesión de Doncic en la carrera por el MVP

La lesión llegó en el mejor momento de la temporada para Luka Doncic, quien promediaba 39.8 puntos en los trece partidos previos a su baja.

El base incluso viajó a España para tratar su lesión, quedando fuera de la carrera por los premios individuales de la NBA, que exigen un mínimo de 65 encuentros disputados, justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

Lakers vs Rockets: una serie de alto riesgo en primera ronda

Sin Luka Doncic, los Lakers descendieron hasta la cuarta posición de la Conferencia Oeste, lo que los emparejó con los Houston Rockets en la primera ronda.

La serie comenzará este sábado en el Crypto.com Arena, en un duelo que ahora luce mucho más complicado para los angelinos debido a las ausencias.

El panorama para los Lakers es incierto. La falta de claridad sobre el regreso de Luka Doncic y Austin Reaves pone en duda su competitividad en los Playoffs.

Con una plantilla golpeada y la presión al máximo, el equipo deberá encontrar respuestas rápidas si quiere mantenerse con vida en la postemporada y aspirar al campeonato.

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