Niño de 3 años muere al caer de un edificio en Missouri mientras su padre salía a fumar

Un niño de tres años falleció tras caer desde una ventana en un edificio residencial en St. Louis, Missouri. El caso es investigado por las autoridades mientras familiares denuncian posibles fallas de seguridad en el inmueble.

El trágico hecho ocurrió en St. Louis, donde el niño, identificado por familiares como Travis Jr y apodado “T3”, cayó desde una ventana de un edificio de gran altura en el complejo Parkview Apartments, según la policía metropolitana de St. Louis.

De acuerdo con la policía, el incidente se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada del viernes. El menor se encontraba bajo el cuidado de su padre, quien había salido brevemente del apartamento.

Al regresar, el hombre no encontró al niño y comenzó a buscarlo desesperadamente en el edificio, incluso tocando puertas de vecinos, hasta que se reportó su desaparición.

Poco después, agentes que respondieron al llamado hallaron el cuerpo del menor en el exterior del edificio.

Incertidumbre sobre las circunstancias

Las autoridades aún no han determinado desde qué ventana cayó el niño. Algunos vecinos señalaron que pudo haber sido desde el piso 11, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tampoco está claro si la caída ocurrió desde una ventana del apartamento o desde un área común del edificio.

Una tía abuela del menor, Andrea Armour, afirmó a WOWT que las ventanas de los pasillos permanecen abiertas y carecen de seguros o mallas de protección.

El caso está siendo investigado por la unidad de abuso infantil del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis, mientras que la Autoridad de Vivienda local realiza una revisión paralela de las condiciones del edificio, incluyendo inspecciones de ventanas y análisis de cámaras de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos, a la espera de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El menor se encontraba temporalmente al cuidado de su padre, mientras su madre, Diamond Hamilton, permanece en rehabilitación tras la amputación de una pierna luego de un episodio de violencia armada.

Familiares han señalado que la madre enfrenta una difícil situación emocional y económica, agravada por la pérdida.

En los últimos días, allegados organizaron una vigilia en memoria del niño, con una suelta de globos frente al edificio.

“Era un niño lleno de vida, muy inteligente para su edad”, expresó un familiar, quien lo describió como “una pequeña chispa de alegría”.

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