Antonio Mohamed reafirma su candidatura al título en Concachampions

La Liga de Campeones de la Concacaf está llegando a su etapa decisiva. Cuatro clubes siguen en carrera por el título de la Concachampions. Uno de ellos son los Diablos Rojos del Toluca. Antonio Mohamed, estratega del conjunto mexicano, reafirmó la candidatura del club para levantar el trofeo.

El Toluca fue ampliamente superior en su serie contra Los Angeles Galaxy. En el partido de ida, el Toluca venció 4-2 al conjunto estadounidense en el Estadio Nemesio Diez. El duelo de vuelta también fue por la misma vía. El Toluca venció 0-3 al LAFC en el Dignity Health Sports Park. Antonio Mohamed reconoció que fue una serie idónea para reafirmar el buen momento del club.

“Hoy demostramos una intensidad importante, fuimos superiores. Escuché decir que era por la altura. Nosotros venimos a demostrar que no es por la altura, que el equipo es un equipo serio que se merece respeto porque en todas las canchas juega con la misma intensidad y humildad“, dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

Candidatos al título

Antonio Mohamed no esquivó la candidatura del club para ganar la Liga de Campeones de la Concacaf. El Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, está a dos pasos de levantar el trofeo más importante a nivel continental.

“Sabemos desde principio de torneo que somos candidatos, asumimos el rol y no nos quitamos la presión de buscar ese título. A principios de torneo dijimos que era el objetivo principal que teníamos y ahora estamos a dos pasos“, dijo Mohamed.

El próximo rival de los Diablos Rojos del Toluca será el LAFC. El conjunto estadounidense viene de eliminar de forma contundente a Cruz Azul. En la otra llave están los Tigres de la UANL y el Nashville. Aún no se sabe la sede de la final. El club de mejor rendimiento tendrá la oportunidad de jugar en su estadio el duelo decisivo. Hasta ahora sería el propio conjunto mexicano el dueño de esa ventaja.

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