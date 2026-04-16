Continúa el juicio contra Chandrakant Patel por fraude migratorio y lavado de dinero en Luisiana

El proceso judicial contra Chandrakant “Lala” Patel en un caso federal de fraude migratorio en Luisiana continúa con la programación de una audiencia para el próximo 8 de mayo, en la que se prevé un posible cambio de declaración ante la corte.

La diligencia está fijada para las 10:30 de la mañana en el Tribunal Federal de Alexandria, donde Patel ya había comparecido previamente y se había declarado inocente el 23 de julio de 2025.

Patel rechazó los cargos en su contra

En esa primera audiencia, el acusado negó los 34 cargos presentados en su contra, que incluyen ocho por lavado de dinero, 24 por fraude postal, uno por soborno y uno por conspiración para cometer fraude de visas. Tras esa comparecencia, el juez de instrucción Joseph Perez-Montes ordenó que permaneciera en prisión preventiva hasta el juicio.

Patel forma parte de un grupo de cinco acusados dentro de una investigación federal sobre un presunto esquema de fraude migratorio y lavado de dinero en Luisiana, en el que también fueron señalados varios funcionarios y exfuncionarios del orden público.

Entre ellos figuran Chad Doyle, jefe de policía de Oakdale; Michael “Freck” Slaney, alguacil de la ciudad de Oakdale; Glynn Dixon, exjefe de policía de Forest Hill; y Tebo Onishea, exjefe de policía de Glenmora.

Falsificación de informes policiales

De acuerdo con la fiscalía, los implicados habrían falsificado informes policiales para simular delitos inexistentes, con el objetivo de facilitar solicitudes de visas U para ciudadanos extranjeros.

Investigadores de Seguridad Nacional (HSI) estiman que alrededor de 300 solicitantes directos obtuvieron visas U bajo este esquema, mientras que se habrían presentado más de 650 solicitudes en total.

The Trump admin has ARRESTED a Subway restauranteur for mass IMMIGRATION FRAUD



The owner, Chandrakant Patel, helped HUNDREDS of Indians illegally receive visas by paying cops $5K for fake police reports, making the alien eligible for visas reserved for victims of crimes. pic.twitter.com/BkCWEhcBiJ — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) July 18, 2025

Durante el proceso judicial, una agente especial del HSI declaró que Patel habría reconocido su participación en el esquema tras un interrogatorio de aproximadamente dos horas.

Registros de la cárcel parroquial de Rapides indican que Patel fue detenido el 15 de julio de 2025 y permanece recluido en el Centro de Detención Rapides 3, siendo el único de los acusados que continúa en prisión preventiva debido a que es considerado riesgo de fuga por las autoridades.

El acusado, ciudadano de la India, había solicitado la ciudadanía estadounidense y se encontraba bajo libertad condicional anticipada al momento de su arresto.

Además del proceso federal, Patel también ha sido mencionado en una investigación estatal relacionada con presuntas irregularidades vinculadas a la esposa del jefe de policía de Oakdale, quien fue detenida por autoridades estatales de Luisiana.

En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar condenas federales de prisión y sanciones económicas por los cargos de conspiración, fraude de visas, fraude postal y lavado de dinero.

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