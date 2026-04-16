Grand Prix de Long Beach 2026: agenda, horarios y actividades para el fin de semana de IndyCar

El Grand Prix de Long Beach 2026 se celebrará del 17 al 19 de abril con un menu de actividades que combina sesiones en pista, eventos para aficionados y competencias de distintas categorías, en línea con la programación tradicional del evento y la información difundida por organizadores.

Considerado una de las fechas más importantes de la IndyCar, el fin de semana mantiene su estructura con prácticas, clasificaciones y carreras, además de actividades paralelas abiertas al público.

Fueled by star power. 🤩 pic.twitter.com/oXlvXzmxQo — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) April 15, 2026

Viernes 17 de abril: inicio de actividad en pista

La bandera verde marca el inicio del Grand Prix de Long Beach 2026 con sesiones de prácticas y clasificación de distintas categorías. El menu de actividades del Grand Prix de Long Beach incluye dinámicas con aficionados, como sesiones de autógrafos con pilotos de la IndyCar, además de actividades de entretenimiento programadas durante la jornada.

La bandera verde marca el inicio oficial en pista con:

Prácticas y clasificación de cinco categorías

Firma de autógrafos con estrellas de IndyCar

Concierto de Lupe Fiasco

Super Drift Challenge #1, con los mejores pilotos de derrape

Sábado 18 de abril: carreras y clasificación de IndyCar

El sábado concentra una parte importante del programa deportivo. Se disputan competencias de categorías soporte como la Porsche Carrera Cup y la ronda correspondiente del IMSA WeatherTech SportsCar Championship, consideradas eventos principales del fin de semana. También se realiza la sesión de clasificación de la IndyCar, determinante para la parrilla de salida del domingo.

Uno de los días más intensos del fin de semana incluye:

Carrera Historic Sports Car Challenge

Porsche Carrera Cup (Race #1)

(Race #1) Sesiones de autógrafos de IMSA y Porsche

Carrera del IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Round 3)

(Round 3) Clasificación de NTT INDYCAR SERIES (Firestone Fast Six)

(Firestone Fast Six) Stadium Super Trucks Race #1

Concierto de Kings of Chaos

Super Drift Challenge #2

Domingo 19 de abril: carrera principal del fin de semana

El domingo se lleva a cabo la actividad central del evento con la carrera del Grand Prix de Long Beach, correspondiente a la quinta ronda de la temporada 2026 de IndyCar. Previamente, el programa incluye competencias de categorías soporte y ceremonias previas a la largada.

El cierre del evento presenta las competencias estelares:

Historic Sports Car Challenge Race #2

Porsche Carrera Cup Race #2

Stadium Super Trucks Race #2

Desfile Mornings CARnival

Ceremonia previa a la carrera

Carrera principal: Grand Prix de Long Beach (Carrera 5 del campeonato 2026 de la IndyCar)

Long Beach estrena monumento histórico del drifting en la antesala del evento

La ciudad de Long Beach alberga desde este año un monumento permanente dedicado al drifting profesional.

La serie Formula Drift eligió este circuito urbano como sede de su primer Salón de la Fama, con una estructura instalada en las inmediaciones del Long Beach Arena. El monumento representa la evolución de la disciplina a lo largo de más de dos décadas y rinde homenaje a los pilotos más influyentes del campeonato.

La obra incluye réplicas de neumáticos con diseños históricos utilizados en la categoría, así como una reproducción del trofeo oficial. En su base aparecen los nombres de los integrantes del Salón de la Fama, entre ellos el piloto japonés Dai Yoshihara, uno de los referentes del serial.

Formula DRIFT unveils Hall of Fame monument in Long Beach https://t.co/G2kM9ywC4E — L.A. Daily News (@ladailynews) April 8, 2026

Pato O’Ward llega a Long Beach fuera del Top 5 y obligado a reaccionar

El mexicano Pato O’Ward afronta el Acura Grand Prix of Long Beach 2026 en una posición que lo obliga a sumar de forma importante si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato de la IndyCar Series.

Tras las primeras cuatro fechas de la temporada, el piloto de Arrow McLaren se ubica en la sexta posición del campeonato con 106 puntos, a una distancia considerable del liderato.

Su inicio de año ha sido irregular. O’Ward abrió con resultados consistentes, incluyendo presencia dentro del top cinco en las primeras rondas, pero un resultado fuera de los puestos principales en la fecha más reciente frenó su avance en la clasificación general.

Este contexto lo deja fuera del grupo de cinco pilotos que marcan el ritmo del campeonato, un dato relevante considerando que Long Beach suele ser un punto de inflexión en la temporada.

Long Beach, por sus características técnicas y estratégicas, representa una oportunidad clave para reencaminar su temporada.

Ready for a rebound at Long Beach 👊 pic.twitter.com/rYmQfiA5IC — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 14, 2026

Un evento consolidado en el calendario del automovilismo

El Grand Prix of Long Beach se mantiene como la carrera urbana más antigua de Norteamérica y uno de los eventos más representativos del calendario de la IndyCar Series. Su formato, que integra competencia deportiva y actividades para el público, lo posiciona como una de las citas más relevantes del automovilismo en Estados Unidos.

Cómo llegar y dónde ver el Acura Grand Prix of Long Beach 2026

El acceso al circuito urbano cuenta con diversas opciones de transporte. La línea A del metro de Los Ángeles conecta con estaciones cercanas al trazado, facilitando la llegada de los asistentes. También se habilitan zonas específicas para servicios de transporte por aplicación en los alrededores del circuito. En cuanto al estacionamiento, los espacios disponibles son limitados y requieren pases previamente adquiridos.

Para quienes siguen el evento a distancia, la carrera principal de la IndyCar Series se transmitirá por la cadena FOX el domingo 19 de abril a las 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT.

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