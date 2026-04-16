Luka Doncic agradece a la NBA y a la NBPA tras decisión que lo mantiene elegible al MVP pese a la regla de 65 partidos

La NBA confirmó que Luka Doncic y Cade Cunningham seguirán siendo elegibles para los premios individuales de la temporada, incluido el MVP, a pesar de no haber alcanzado el mínimo de 65 partidos establecido en la normativa vigente.

La decisión se tomó bajo la cláusula de “circunstancias extraordinarias” del convenio colectivo, lo que abre la puerta a que ambos jugadores puedan ser considerados en las votaciones finales, en un contexto en el que la regla de disponibilidad ha generado debate dentro de la liga.

El agradecimiento público de Luka Doncic tras la resolución de la NBA

Tras conocerse la determinación, Luka Doncic utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para expresar su agradecimiento tanto a la asociación de jugadores como a la liga y a la organización de los Lakers.

El base señaló: “Estoy agradecido a la NBPA por abogar en mi nombre y a la NBA por su decisión justa. Fue tan importante para mí estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre y aprecio a Mark, Jeanie, Rob, JJ y toda la organización de los Lakers por apoyarme plenamente y permitirme viajar para estar allí”.

El mensaje explica su ausencia durante unos días en la campaña, en la que disputó 64 partidos, quedándose a uno del requisito mínimo, debido a que acudió al hospital para ver el nacimiento de su hija.

“Esta temporada ha sido tan especial para mí por lo que mis compañeros y yo hemos logrado, y me siento honrado de tener la oportunidad de ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga”, continuó.

I am grateful to the NBPA for advocating on my behalf and to the NBA for their fair decision. It was so important to me to be present for the birth of my daughter in December and I appreciate Mark, Jeanie, Rob, JJ, and the entire Lakers organization for fully supporting me and… — Luka Doncic (@lukadoncic) April 16, 2026

Cade Cunningham también entra en la elegibilidad tras una temporada marcada por problemas médicos

En el caso de Cade Cunningham, base de los Detroit Pistons, la NBA también aprobó su elegibilidad tras disputar 63 encuentros, luego de perder tiempo significativo por un colapso pulmonar que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas.

Pese a la interrupción, su impacto fue clave en el rendimiento del equipo, que firmó una de sus mejores temporadas recientes en la Conferencia Este, consolidando su rol como líder del proyecto.

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