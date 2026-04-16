Muertes en centros de detención del ICE alcanzan cifras récord con Trump, afirma Todd Lyons

El número de muertes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó un nivel récord durante la actual gobierno del presidente Donald Trump, de acuerdo con cifras presentadas por Todd Lyons, director interino del ICE, ante el Congreso,

Lyons, informó que al menos 44 personas han muerto bajo custodia desde que asumió su gestión en marzo de 2025.

Aumento de detenidos y presión sobre el sistema migratorio

Durante una audiencia el miércoles en la Cámara de Representantes, Lyons explicó que el incremento en las muertes está relacionado con el aumento en la población detenida. Según señaló, el ICE enfrenta el mayor número de personas bajo custodia desde su creación en 2003.

El funcionario respondió a cuestionamientos de la legisladora demócrata por Illinois, Lauren Underwood, quien interrogó al ICE sobre sus prácticas y el manejo de los centros de detención.

Cuestionamientos en el Congreso y falta de explicación oficial

Underwood señaló que las cifras de mortalidad no han sido explicadas de manera suficiente por las autoridades y cuestionó que el aumento de detenidos justifique el incremento de muertes. También advirtió que el ICE podría encaminarse a superar récords históricos en 2025.

Según datos expuestos en la audiencia, en 2024 se registraron 32 muertes bajo custodia, mientras que en 2026 ya suman al menos 16, incluyendo un fallecimiento ocurrido el 13 de abril.

Políticas internas y transparencia bajo escrutinio

Durante la sesión legislativa, Underwood preguntó si el ICE había implementado cambios para reducir las muertes en custodia. Lyons respondió que no existe una política específica orientada a disminuirlas.

Reportes de NBC News señalan además que el ICE ha modificado la divulgación pública de información sobre muertes en detención, con retrasos en notificaciones que anteriormente se realizaban dentro de los dos días posteriores a cada caso.

Presupuesto, detenciones y capacidad del sistema

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encuentra parcialmente sin financiación desde febrero debido a desacuerdos legislativos sobre las tácticas migratorias. El ICE ha solicitado $5,400 millones de dólares para el año fiscal 2027, destinados a operaciones de control migratorio, expansión de instalaciones y financiamiento de 41,500 camas en centros de detención.

De acuerdo con el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, al 4 de abril había más de 60.300 personas bajo custodia del ICE.

Hallazgos sobre mortalidad en centros de detención

Un estudio publicado en la revista médica JAMA reveló un aumento en las tasas de mortalidad en centros de detención del ICE. El análisis, que abarca datos desde el año fiscal 2004 hasta enero de 2026, indica que el último periodo fiscal registró las tasas más altas en 22 años, incluso por encima de los niveles observados durante la pandemia de COVID-19.

Investigadores independientes señalaron en un editorial que el incremento de muertes podría estar vinculado a “debilidades sistémicas” en la atención médica, la salud mental y los mecanismos de revisión de fallecimientos, más que a casos aislados.

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