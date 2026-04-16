Francia solicita la liberación de viuda de 86 años detenida por el ICE en Luisiana

El gobierno de Francia intensificó las gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para lograr la liberación de Marie-Thérèse Ross, una ciudadana francesa de 86 años que permanece bajo custodia migratoria tras ser detenida a inicios de abril.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Ross el pasado 1 de abril en Alabama por haber excedido el límite de su visa de 90 días. Actualmente, la mujer se encuentra recluida en un centro federal de detención de inmigrantes en Luisiana.

Presión diplomática para su liberación

El cónsul general de Francia en Nueva Orleans, Rodolphe Sambou, informó que el gobierno francés se ha movilizado plenamente para conseguir su liberación. El diplomático señaló que ha visitado a Ross en dos ocasiones y mantiene contacto constante con su familia y con autoridades en Washington D.C., Atlanta y París.

“Dada su edad, realmente queremos que salga de esta situación lo antes posible. Queremos sacarla de la cárcel”, declaró Sambou.

Asimismo, indicó que las autoridades francesas han establecido comunicación con el DHS para coordinar acciones que permitan su liberación, además de garantizar que reciba alimentación y atención médica adecuadas durante su detención.

Detención tras proceso migratorio en trámite

Ross fue detenida en su vivienda en Anniston, Alabama, donde residía con su esposo, un exmilitar estadounidense con quien se casó en abril de 2025. Según las autoridades, su situación migratoria era irregular debido a que no contaba aún con la residencia permanente (Green card), trámite que estaba en proceso.

La mujer, originaria de un poblado cercano a Nantes, en el oeste de Francia, permanece en un centro de detención en Luisiana junto con otros detenidos, según reportó su familia.

Marie-Thérèse is 86 years old.



Handcuffed. Wrists and ankles.



Sitting in an ICE detention facility in Louisiana with roughly 70 other detainees.



She has heart problems. She has a bad back.



Her children in France didn’t know where she was for a week.



Here’s why:



Sixty years… pic.twitter.com/gGvzhoBIUF — Sammi🦋 (@PatriotSammi) April 15, 2026

La historia de amor de Ross

La historia personal de Ross se remonta a finales de la década de 1950, cuando conoció a su esposo en Montoir-de-Bretagne, cerca de una base de la OTAN en Saint-Nazaire. Él trabajaba como piloto militar y ella como secretaria.

Tras décadas sin contacto, retomaron la relación en 2010, luego de que ambos enviudaran, y finalmente contrajeron matrimonio el año pasado.

El esposo de Ross falleció en enero de este año. De acuerdo con el testimonio de su hijo, la mujer tenía previsto regresar a Francia a finales de abril, pero decidió permanecer en Estados Unidos para resolver asuntos relacionados con la herencia.

Condiciones de detención y situación de salud

Familiares de Ross denunciaron que fue arrestada en condiciones violentas pese a su edad. Según su hijo, fue esposada “de pies y manos” durante la detención. También señalaron que permaneció incomunicada durante varios días antes de que autoridades consulares lograran establecer contacto.

El consulado francés en Nueva Orleans confirmó que sigue de cerca el caso, mantiene comunicación con la familia y con autoridades migratorias estadounidenses, y trabaja para lograr su pronta repatriación.

La familia expresó su preocupación por su estado de salud, ya que la mujer presenta problemas cardíacos y condiciones médicas delicadas.

Parte de una política migratoria más amplia

El caso de Ross ocurre en medio de la política de deportaciones masivas implementada por el presidente Donald Trump, bajo la cual han sido detenidos familiares de soldados y veteranos militares estadounidenses que anteriormente recibían un trato más flexible bajo políticas ya derogadas.

Las autoridades francesas continúan sus gestiones para que la ciudadana pueda salir del centro de detención y regresar a su país lo antes posible.

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