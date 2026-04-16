Polémica en Nueva York por propuesta de Kathy Hochul que permitiría cooperación policial con ICE

La posibilidad de que policías locales colaboren con autoridades migratorias en Nueva York ha generado un intenso debate luego de que la gobernadora Kathy Hochul impulsara una propuesta que incluye esta medida bajo condiciones específicas.

El planteamiento establece que dicha cooperación solo se permitiría cuando exista una orden de arresto sustentada en “causa probable” de que una persona haya cometido un delito grave o violento, excluyendo infracciones menores.

Sin embargo, este punto ha provocado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones que defienden a la población inmigrante.

Críticas por posible uso arbitrario

Diversos grupos advierten que el criterio de “causa probable” podría abrir la puerta a decisiones discrecionales. Yasmine Farhang señaló que este concepto puede prestarse a interpretaciones amplias desde el momento inicial de una detención.

En la misma línea, Natalia Aristizábal consideró que la medida podría derivar en acciones influenciadas por prejuicios, lo que representaría un retroceso en la protección de los inmigrantes en el estado.

Reunión clave en medio del retraso presupuestario

La propuesta fue discutida este jueves durante un encuentro entre la gobernadora y legisladores estatales, en el contexto de las negociaciones del presupuesto, cuya aprobación permanece pendiente. En esa reunión también se abordó la relación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras hechos ocurridos a principios de año en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Restricciones planteadas al actuar migratorio

El plan de Hochul no se limita a la cooperación condicionada. También incluye medidas para restringir la actuación de ICE, como impedir operativos en espacios considerados sensibles, entre ellos iglesias y escuelas, y prohibir el uso de cárceles locales para fines migratorios.

Asimismo, se contempla que los agentes no puedan cubrir su rostro durante operativos y que la Policía no participe en acciones migratorias fuera de los supuestos definidos.

Tras la reunión, la gobernadora reiteró que las fuerzas de seguridad deben enfocarse en tareas locales.

“Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a los traficantes de armas y a los delincuentes violentos”, afirmó.

También subrayó que muchos agentes prefieren concentrar su labor en la seguridad de las comunidades donde trabajan, sin asumir funciones propias de autoridades migratorias.

Propuestas alternativas y preocupaciones legislativas

En medio del debate, organizaciones civiles han pedido a los legisladores considerar iniciativas más amplias, como la propuesta “Nueva York para Todos”, promovida por el senador Andrew Gounardes, que plantea mayores protecciones para inmigrantes.

Al mismo tiempo, algunos legisladores han expresado inquietud por el posible impacto de la iniciativa en políticas vigentes que buscan proteger a esta población. Según reportes de medios locales, consideran que el uso del criterio de “causa probable” podría representar un cambio respecto a las medidas actuales.

La discusión sigue abierta y forma parte de las negociaciones en curso para definir el presupuesto estatal.

Propuestas de la gobernadora Kathy Hochul

Permitir que la Policía coopere con el ICE solo si existe una orden de arresto basada en “causa probable” por delitos graves o violentos (no por infracciones menores).

por delitos graves o violentos (no por infracciones menores). Prohibir que el ICE realice redadas en lugares sensibles como iglesias y escuelas.

como iglesias y escuelas. Impedir que la Policía colabore de forma general con agentes de inmigración , fuera de los casos permitidos.

, fuera de los casos permitidos. Prohibir el uso de cárceles locales para fines migratorios .

. Evitar que agentes de inmigración cubran su rostro durante operativos .

. Enfocar el trabajo de la Policía en delitos locales, emergencias y seguridad comunitaria, en lugar de tareas migratorias.

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