¿Tu PC o Mac corre League of Legends? Estos son los requisitos en 2026

League of Legends sigue siendo un juego relativamente accesible en 2026, pero ya no basta con “cualquier PC viejo” para abrirlo sin problemas. Riot actualizó sus requisitos para Windows y macOS, y hay un detalle clave: si tu equipo solo cumple lo mínimo, puedes sufrir bajones de rendimiento.

Requisitos de League of Legends en Windows

En Windows, LoL ya exige DirectX 11 con nivel de característica 11_00, y Riot advierte que desde la versión 25.21 será necesario contar con esa tecnología para seguir jugando; si no la tienes, el botón de jugar quedará deshabilitado.

Especificaciones mínimas en Windows:

Procesador Intel Core i3-530 o AMD A6-3650.

2 GB de RAM.

1 GB de memoria gráfica.

16 GB libres en disco duro.

Windows 10 de 64 bits con compilación 19041 o posterior.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11, como NVIDIA GeForce 400, AMD Radeon HD 6570 o Intel HD 4600.

Especificaciones recomendadas en Windows:

Procesador Intel Core i5-8250 o AMD Ryzen 3 1200.

4 GB de RAM.

2 GB de VRAM.

16 GB en SSD.

Windows 11 con TPM 2.0 activado.

Configuración gráfica alta.

Resolución de 1920 x 1080.

Requisitos de League of Legends en macOS

En Mac, Riot aclara algo importante: League of Legends solo es compatible de forma nativa con macOS en equipos con procesador Intel. Eso significa que conviene revisar bien el modelo antes de instalarlo.

Especificaciones mínimas en macOS:

Procesador Intel Core i5-750 o Apple M1.

2 GB de RAM.

1 GB de memoria gráfica.

12 GB libres en disco duro.

macOS 10.15.

GPU compatible con Metal.

Especificaciones recomendadas en macOS:

Procesador Intel Core i5-3300 o Apple M1.

4 GB de RAM.

2 GB de VRAM.

16 GB en SSD.

macOS 11.

Configuración gráfica alta.

Resolución de 1920 x 1080.

Evita las laptops Windows con ARM si quieres jugar sin problemas

Si quieres jugar sin inconvenientes, lo más recomendable es evitar una laptop Windows con arquitectura ARM, sobre todo si tu idea es usarla como equipo principal para League of Legends. Aunque estas máquinas han mejorado bastante en eficiencia y batería, todavía pueden presentar fallas de compatibilidad o rendimiento al ejecutar ciertos juegos y programas que fueron pensados para procesadores x86 tradicionales.

El problema no siempre es que el juego no abra, sino que pueda hacerlo con errores, tirones, cierres inesperados o un desempeño menos estable de lo esperado. En un título como League of Legends, donde la experiencia depende mucho de la fluidez y la respuesta del sistema, cualquier detalle de compatibilidad puede arruinar la partida. Por eso, si tu prioridad es jugar con tranquilidad, una laptop Windows con procesador Intel o AMD sigue siendo la apuesta más segura.

Qué conviene tener en 2026 para jugar LoL

Si vas a jugar en 2026, lo más sensato es apuntar a los requisitos recomendados y no quedarte en el mínimo. LoL no es un juego pesado, pero sí se beneficia mucho de tener SSD, más RAM y una GPU con soporte moderno, sobre todo si quieres partidas estables y sin tirones.

En Windows, el punto más delicado no es solo el procesador o la RAM, sino la compatibilidad con DirectX 11 y una versión suficientemente nueva de Windows 10 o Windows 11. En Mac, en cambio, el gran filtro es la compatibilidad con Metal y el tipo de procesador.

Un ejemplo rápido: si tu equipo apenas cumple con 2 GB de RAM y disco duro tradicional, LoL puede arrancar, pero no vas a tener una experiencia especialmente fluida. En cambio, con 4 GB de RAM, SSD y una GPU compatible, el juego debería ir mucho mejor, incluso con sesiones largas.

League of Legends sigue siendo fácil de mover comparado con otros títulos actuales, pero en 2026 ya no es buena idea improvisar. Si quieres jugar sin dolores de cabeza, busca un PC o Mac que cumpla de sobra con lo recomendado y no solo con lo mínimo.

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