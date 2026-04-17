Diego Lainez decepcionó como “actor” vs. Sounders y es blanco de críticas

Los Tigres de la UANL avanzaron a semifinales de la Concachampions gracias al gol de visitante del brasileño Joaquim que dejó fuera a Seattle Sounders, pero dentro de esa satisfacción de seguir con vida en la competencia, hubo una nota negativa generada por Diego Lainez y que ha sido duramente criticada en redes sociales.

Nadie cuestiona la capacidad de los felinos para poder dejar en el camino al cuadro estadounidense, sin importar las formas, sobre todo porque Diego Lainez interpretó que había que vencer al adversario por lo legal y lo ilegal y vaya que lo hizo de una forma tan grotesca que ha sido blanco de cientos de críticas que lo acusan por fingir una falta para tratar de generar que el defensa que lo marcaba fuera amonestado o hasta expulsado.

No caption necessary 😅 pic.twitter.com/jV5sFkItP1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 16, 2026

La jugada en cuestión se generó apenas a los siete minutos de juego cuando Lainez, al disputar un balón con el camerunés Nouhou Tolo, el africano tocó levemente con la mano al mexicano y este se desplomó fingiendo un duro golpe que lo hizo retorcerse por un aparente dolor, pero que al final no funcionó la treta, pero sí provocó en las redes sociales un sinfín de críticas y comentarios por la falta de profesionalismo como consideran al mexicano.

El video donde quedó exhibido el teatro generado por el jugador de Tigres fue compartido por la cadena Fox ONE en redes sociales con el siguiente comentario: “No caption necessary”, y a partir de ahí surgieron múltiples muestras de rechazo.

“¿Qué es eso? La próxima vez dale algo por lo que realmente llorar. Vergonzoso”.

“Denle un Óscar”.

“Hombre, realmente espero que esté bien. Eso definitivamente puede acabar con una carrera. Esa clase de violencia no tiene cabida en los deportes”.

“En serio, ¿cómo puede un hombre adulto comportarse así? Increíblemente vergonzoso”.

Tarjeta amarilla para Diego Lainez (Tigres UANL) pic.twitter.com/JfgCXHRMIb — lilboimx (@lilboimx) April 16, 2026

“Absolutamente repugnante. Al menos una sanción de un partido por parte de los oficiales de la federación debería imponerse. No sé por qué no se le pudo dar al menos una amarilla por ‘simulación’“.

Esos fueron algunos de los comentarios que criticaron la actitud del mexicano, sobre todo porque violenta todo precepto del fair play y donde el árbitro acertadamente lo amonestó, como marca el reglamento de juego para combatir la simulación.

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