El “Profe” Ibáñez, reportero de TUDN que estuvo preso en Sudáfrica, estaría cerca de regresar a México

Si no sucede algo extraordinario de última hora, todo indica que el reportero de Televisa, Julio Ibáñez, conocido en el medio futbolístico como el “Profe”, estaría muy cerca de regresar a México después de la detención judicial que sufrió en Sudáfrica mientras realizaba la cobertura de los “Bafana Bafana”.

De acuerdo a versiones periodísticas, Ibáñez estaría a punto de culminar su arresto domiciliario al que fue condenado después de que la policía de Sudáfrica lo detuvo por haber utilizado un dron sin autorización en una supuesta área prohibida.

El periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García enfrentan proceso legal en Sudáfrica; permanecerán en Sudáfrica a la espera de audiencia en mayo.https://t.co/ICWhqgCaiY — Excélsior (@Excelsior) April 15, 2026

Al detectar dicho objeto de apoyo en la grabación de su trabajo televisivo, Ibáñez junto con el staff técnico fueron detenidos de inmediato en el hotel donde se hospedaban para ser trasladados a un centro de detención en donde estuvieron recluidos y sin poder comunicarse con sus allegados o la gente de la empresa para la que prestan el servicio.

Este suceso acaparó la atención en México de inmediato cuando varios comentaristas con bastante influencia en las redes sociales, como David Faitelson, hicieron público el problema que enfrentaban en el país africano, así como la lenta intervención de las autoridades diplomáticas de México en este asunto

Los especialistas en leyes contratados por la empresa de televisión han trabajado intensamente y el último reporte indica que están logrando que se adelante la audiencia para recuperar su pasaporte y poder viajar de inmediato al país azteca.

Los últimos detalles indican que, después de haber logrado ser liberados, tanto Ibáñez como su compañero de trabajo Daniel García, han enfrentado el proceso en libertad y inclusive han podido recorrer las calles de la capital sudafricana, pero sin poder abandonar Sudáfrica, lo cual ya los tendría bastante agotados.

De acuerdo a versiones de personas cercanas al círculo de Julio Ibáñez, aseguraron que el tema está a punto de entrar a una fase de conclusiones en donde se podrá tomar una decisión favorable para el proceso que enfrentan ambos elementos de Televisa y puedan regresar a México.

El tema tomó notoriedad después de los reclamos del reportero de Televisa y las publicaciones de varios medios donde reclamaron públicamente la participación de la titular del gobierno mexicano, doctora Claudia Sheinbaum, después de que las autoridades consulares de México tardaron en actuar.

También se asegura que, de acuerdo a la lentitud con que trabajan las leyes en Sudáfrica, el proceso de libertad podría alargarse hasta mayo y es lo que los abogados de Televisa buscan evitar, que el veredicto de libertad se informe en los próximos días.

La historia

Julio Ibáñez, reportero de Televisa que ha adquirido notoriedad en el medio deportivo de México por manejar información de la selección azteca y de las Águilas del América, puso a volar un dron en un sitio restringido que provocó la intervención de las fuerzas del orden para arrestar al periodista y conducirlo detenido por bastante tiempo.

Frente a esto y ante la lenta intervención de las autoridades de México, la esposa del “Profe” hizo público el tema y con ello tuvieron que intervenir las autoridades mexicanas, así como los funcionarios de la empresa donde labora.

¿Se acaba la pesadilla? 😮‍💨



El proceso contra Julio Ibáñez por el famoso dron está entrando en su recta final y aunque la información llega a cuenta gotas desde Sudáfrica, hoy hay una actualización del caso 🤔https://t.co/7HXl5pR5Gd — SoyReferee (@SoyReferee) April 17, 2026

Ahora la defensa ha buscado solucionar el asunto, pugnando porque se adelante la audiencia y según las últimas versiones, está a punto de lograrlo para tomar un vuelo de regreso a la CDMX, si es que no sucede algún imprevisto que impida que recupere su documentación migratoria.

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