Falleció el legendario anotador brasileño Oscar Schmidt, figura del baloncesto en Juegos Olímpicos

El baloncesto internacional pierde a una de sus figuras más emblemáticas. Oscar Schmidt murió este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo, según informó su familia, poniendo fin a una trayectoria marcada por cifras históricas y presencia constante en grandes escenarios.

La noticia se conoció luego de que el exjugador fuera hospitalizado tras presentar un malestar repentino en su residencia. Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre las causas de su fallecimiento, el deportista enfrentaba desde hacía 15 años un tumor cerebral, una condición que lo acompañó durante una larga etapa de su vida.

En un comunicado difundido por sus allegados, se destacó su actitud frente a la enfermedad. Fue descrito como un ejemplo de “determinación, coraje y amor a la vida”, palabras que reflejan el enfoque con el que transitó su proceso personal fuera de las canchas.

LUTO NO ESPORTE BRASILEIRO!



Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos grandes ídolos do nosso esporte. O Mão Santa, como era conhecido, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, é o maior pontuador da história dos Jogos… pic.twitter.com/c3e6jgpF2Q — ge (@geglobo) April 17, 2026

Un legado histórico dentro y fuera de la cancha

La Confederación Brasileña de Baloncesto expresó su reconocimiento al considerar a Schmidt un “símbolo eterno” del deporte, subrayando su impacto tanto en la competencia como en el entorno que lo rodeaba. El mensaje incluyó un agradecimiento por lo que representó “dentro y fuera del campo”.

El brasileño dejó una marca difícil de igualar en términos estadísticos. Con 49.737 puntos anotados a lo largo de su carrera, se consolidó como el máximo anotador en la historia del baloncesto, un registro que lo distingue dentro de la disciplina a nivel global.

Su presencia en competiciones internacionales también fue constante. Participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996, un recorrido que lo mantuvo como referente de su selección durante más de una década. En ese tiempo, se convirtió en una de las caras más reconocibles del baloncesto brasileño.

Apodado ‘Mano Santa’, tuvo actuaciones destacadas en torneos clave. Formó parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, donde Brasil venció a Estados Unidos en la final. También integró el plantel que logró el bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

Su carrera profesional se desarrolló en su mayoría en Brasil, donde vistió camisetas de clubes como Palmeiras y Flamengo. A nivel internacional, jugó en el Juvecaserta italiano entre 1982 y 1990, y en el Forum Valladolid español entre 1993 y 1995.

En 2013, Schmidt fue incorporado al Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos, un reconocimiento que consolidó su lugar entre las figuras más influyentes de este deporte.

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