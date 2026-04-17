Warriors, Clippers y Cavs protagonizan rumores en torno a LeBron James

El futuro de LeBron James vuelve a colocarse en el centro de la conversación en la NBA a medida que se acerca la agencia libre. Aunque el jugador se prepara para disputar la postemporada con Los Angeles Lakers, distintas versiones alrededor de la liga plantean escenarios abiertos que incluyen posibles cambios de equipo e incluso la opción del retiro.

Entre las alternativas que circulan, aparece con fuerza la posibilidad de que James comparta equipo con Stephen Curry en Golden State Warriors. De acuerdo con reportes, el interés de la franquicia se mantiene activo, aunque condicionado por limitaciones salariales que obligarían a ajustes significativos en el contrato del veterano alero.

Otro destino mencionado es Cleveland Cavaliers, donde comenzó su carrera profesional. Ejecutivos rivales consideran viable un regreso que podría marcar el cierre de su trayectoria en el mismo lugar donde dio sus primeros pasos y conquistó un título histórico en la temporada 2015-16. Sin embargo, las restricciones económicas también representan un obstáculo importante en este caso.

Opciones en Los Ángeles y factores económicos

La alternativa de Los Angeles Clippers surge como una opción menos sólida, aunque con elementos que podrían resultar atractivos. La relación cercana con el entrenador Tyronn Lue y la posibilidad de mantenerse en la misma ciudad son factores señalados en los informes. Aun así, el propio contexto competitivo sería determinante, ya que James buscaría un proyecto con aspiraciones claras al título.

El aspecto financiero atraviesa todas las opciones. En el caso de Golden State, la franquicia tendría margen bajo el impuesto de lujo, pero con una plantilla incompleta. Su principal herramienta contractual sería la excepción media de nivel medio para equipos no contribuyentes, estimada en 15 millones de dólares, aunque en ciertos escenarios podría reducirse a un contrato mínimo de veterano cercano a 3,3 millones.

Para Cleveland, el panorama es más exigente. El equipo necesitaría liberar cerca de 14 millones de dólares para acceder a una excepción menor, y aproximadamente 45 millones para habilitar un margen más amplio que permita una oferta competitiva.

Mientras tanto, dentro de los Lakers no descartan la continuidad de James. La organización considera que su regreso sigue siendo una posibilidad, aunque la prioridad inmediata está en estructurar el plantel alrededor de Luka Dončić. También se evalúa la situación contractual de Austin Reaves, quien podría convertirse en agente libre si decide salir de su acuerdo actual.

Otra variable que no se descarta es el retiro. Fuentes cercanas al jugador indican que esa posibilidad sigue presente, según cita BleacherReport, aunque el propio James ha rechazado la idea de una gira de despedida similar a la de Kobe Bryant.

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