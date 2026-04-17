Tribunal de Nueva York aplaza sentencia del “Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez

La justicia de Estados Unidos aplazó nuevamente la audiencia de sentencia contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, sin que hasta el momento se haya fijado una nueva fecha para el proceso.

Carvajal, quien fue una figura clave durante el gobierno de Hugo Chávez, enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, por los cuales podría recibir cadena perpetua.

La audiencia ya había sido pospuesta en ocasiones anteriores, en parte por negociaciones entre la defensa del exmilitar y la fiscalía estadounidense.

El nuevo aplazamiento se da sin explicación pública detallada ni registro inmediato en el expediente judicial, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del caso.

Testimonio clave

Según CNN, Carvajal ha cobrado relevancia no solo por los delitos que enfrenta, sino también por la información que ha proporcionado sobre el funcionamiento interno del chavismo y su presunta relación con actividades ilícitas.

Sus declaraciones abarcan señalamientos hacia altos funcionarios, incluido Nicolás Maduro, en el contexto de investigaciones por narcotráfico y redes criminales.

Además, su situación judicial ocurre en paralelo a otros procesos en Estados Unidos contra dirigentes venezolanos, lo que refuerza la dimensión política del caso.

La falta de una fecha definida para la sentencia mantiene abierto el proceso y deja en suspenso tanto la resolución judicial como el posible impacto de la cooperación de Carvajal con las autoridades estadounidenses.

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