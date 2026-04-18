Ataque armado en inauguración del bar “El Rincón de la Banda” deja ocho muertos en Morelos

Una jornada que debía ser de celebración terminó en violencia en la comunidad de Anenecuilco, municipio de Ayala, en el central estado mexicano de Morelos, donde ocho personas fueron asesinadas tras un ataque armado ocurrido dentro de un bar que recién había abierto sus puertas.

Ataque durante apertura de un bar en Anenecuilco

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos ocurrieron poco antes de las 5:00 horas de este sábado, dentro del establecimiento denominado “El Rincón de la Banda”, ubicado sobre el bulevar Anenecuilco, en la zona conocida como La Tierra de Zapata.

El ataque se registró cuando al menos cinco sujetos armados llegaron al lugar a bordo de motocicletas, ingresaron al negocio y dispararon directamente contra las personas que se encontraban en el interior.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio y hasta el momento no han sido identificados ni detenidos.

Ocho personas murieron en el lugar

Al arribar al establecimiento, elementos de seguridad y servicios de emergencia confirmaron que ocho personas estaban muertas. Versiones locales detallan que entre las víctimas se encontraban siete hombres y una mujer, cifra que permanece sujeta a verificación oficial.

El área fue acordonada por fuerzas de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos realizaron las diligencias correspondientes.

Operativo de fuerzas de seguridad y peritajes

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, agentes de Investigación Criminal y personal del Ministerio Público.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas en la escena del crimen.

La Fiscalía Regional Oriente confirmó los ocho homicidios e informó que el bar operaba de manera irregular.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía Regional Oriente interviene con diligencias iniciales en hechos delictivos suscitados en un bar de operación irregular en el municipio de Ayala.



▪️Información Completa:https://t.co/zPKaQtHycs pic.twitter.com/sGkKWxutfa — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 18, 2026

Investigación en curso y primeras líneas del caso

La Fiscalía Regional Oriente señaló que equipos de Servicios Periciales y agentes de investigación criminal trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los responsables.

Los primeros reportes destacan que vecinos alertaron a las autoridades por múltiples detonaciones en el bulevar Emiliano Zapata-Anenecuilco.

Versiones preliminares indican que los agresores habrían llegado en motocicletas, ingresaron al establecimiento y dispararon de manera directa antes de huir.

Masacre en Ayala, Morelos. 💥



Un ataque armado ocurrido esta madrugada en el bar "El Rincón de la Banda" dejo un saldo preliminar de 8 muertos y varios heridos; el establecimiento operaba sin licencia.



Este hecho se suma a la imparable ola de violencia que padece el estado… pic.twitter.com/1wAntNKtne — Eolo Pacheco 🇲🇽 (@eolopacheco) April 18, 2026

Bar operaba de forma irregular

Autoridades ministeriales informaron que el establecimiento no contaba con operación regular, de acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación. “El Rincón de la Banda” celebrara su inauguración por todo lo alto, pero la fiesta terminó en tragedia.

Violencia en la región oriente de Morelos

El ataque en Ayala se suma a otros hechos violentos recientes en la región oriente del estado.

El 28 de marzo, una balacera en el “Tikis Bar”, en Oaxtepec, Yautepec, dejó cuatro personas muertas y un herido.

Días antes, el 24 de marzo, un ataque en un bar clandestino cercano al Tecnológico de Cuautla, en Yecapixtla, dejó tres personas asesinadas, entre ellas un estudiante.

Refuerzo de seguridad en la zona

El repunte de violencia ha sido reconocido por autoridades federales. El 14 de abril, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el despliegue de células de investigación de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional en Morelos.

Un día después, se reforzó la presencia de elementos federales en Cuautla con alrededor de 200 efectivos adicionales.

Los operativos se concentran en el corredor Cuautla–Ayala–Yautepec–Yecapixtla, considerado una zona de disputa entre grupos del crimen organizado.

Narcomantas y señalamientos en la región

En días recientes, también fueron colocadas narcomantas atribuidas a un grupo que se identificó como “La Familia Michoacana”, en las que se hacen señalamientos contra autoridades estatales y federales.

En los mensajes se menciona a funcionarios de seguridad y se realizan acusaciones sobre presunta participación en actividades ilícitas, además de incluir amenazas directas.

Las autoridades han señalado que este tipo de mensajes no constituyen pruebas, aunque forman parte de las líneas de verificación dentro de las investigaciones en curso.

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