Cher vuelve a los tribunales: solicita la tutela de su hijo Elijah Blue Allman tras nuevos arrestos

Cher, de 79 años, presentó una nueva solicitud de tutela legal para su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Esta petición, presentada a principios de esta semana, se produce después de que Allman fuera detenido en múltiples ocasiones durante los últimos meses y enfrentara graves problemas de salud mental y adicción.

La artista ya había solicitado la tutela temporal de los bienes de su hijo en diciembre de 2023, pidiendo ser la única tutora. En esta ocasión, sin embargo, propone que el fiduciario Jason Rubin ocupe ese cargo. Según los documentos legales, la vida de Allman “se ha deteriorado significativamente” desde la solicitud anterior.

Deterioro a nivel físico y mental

De acuerdo a los documentos obtenidos por People, Allman se encuentra actualmente “bajo custodia en el estado de New Hampshire, en un hospital psiquiátrico cerrado”, en un intento por restablecer su capacidad mental para enfrentar cargos penales en dos condados.

Entre los delitos que se le imputan se incluyen robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza.

La situación económica del músico es, según su madre, catastrófica. Cher alega que Allman “no tiene idea de lo que es el dinero” y es “incapaz de administrar sus recursos financieros y de resistir el fraude o la influencia indebida” debido a sus problemas de salud mental y adicción.

Gregg Allman junto a Cher, ambos estuvieron casados entre 1975 y 1979. De esa unión nació Elijah Blue Allman. Crédito: AP Photo.

La ganadora del Grammy afirma que su hijo “gasta inmediatamente todo el dinero que recibe”, casi siempre en “drogas, hoteles caros y transporte en limusina”.

Según la documentación presentada, Allman no ha pagado “ningún impuesto sobre la renta”, adeudando $200.000, y tampoco compareció ante el tribunal después de que su exesposa, Marieangela King, le ordenara pagar la manutención conyugal.

Cabe recordar que Cher retiró previamente su solicitud de tutela en septiembre de 2024 tras llegar a un acuerdo privado.

El mes pasado, Elijah fue arrestado nuevamente por allanamiento de morada con entrada forzada, días después de ser detenido en Concord por supuestamente causar disturbios en una prestigiosa escuela preparatoria.

Elijah Blue Allman deberá comparecer ante el tribunal el lunes 20 de abril por el caso de Concord y nuevamente el miércoles 22 de abril por el caso de Windham. La audiencia sobre la solicitud de tutela está programada para el viernes 24 de abril.

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