Dylan Sprouse se enfrentó a un intruso que intentó entrar a su mansión de Hollywood Hills

En la madrugada del viernes, el actor Dylan Sprouse se convirtió en el héroe de su propia historia de suspenso al enfrentarse a un presunto intruso que intentó ingresar sin permiso al jardín de su mansión en Hollywood Hills. Según informó el Los Angeles Times, citando una fuente cercana al caso, Sprouse detuvo al sujeto y lo mantuvo controlado hasta la llegada de las autoridades.

Según el reporte, todo comenzó alrededor de las 12:30 de la madrugada, hora local, cuando Barbara Palvin, esposa de Sprouse y reconocida modelo, llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles para reportar un posible robo. Mientras esperaban a la policía, el actor tomó cartas en el asunto.

De acuerdo con TMZ, Sprouse retuvo al individuo a punta de pistola, impidiéndole cualquier intento de huida o acceso al interior de la vivienda. Afortunadamente, el sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada, no logró entrar a la casa y nadie resultó herido.

Detención y órdenes pendientes

Las autoridades llegaron al lugar y procedieron a arrestar al hombre. Según el Times, el detenido contaba con órdenes de arresto pendientes en su contra, lo que agravó su situación legal.

TMZ también difundió un video que muestra el momento en que la policía de Los Ángeles esposa al sospechoso frente a la residencia de la pareja.

Dylan Sprouse saltó a la fama junto a su hermano gemelo Cole en la exitosa comedia de Disney Channel “Zack y Cody”, que duró desde el 2005 hasta 2008, y su secuela “Zack y Cody: Gemelos a bordo”, desde 2008 hasta 2011. Antes de eso, ya había aparecido en series como “Grace Under Fire” y películas como “Big Daddy”, “The Astronaut’s Wife” y “The Master of Disguise”.

En su etapa adulta, Sprouse ha participado en filmes como “After We Collided”, “My Fake Boyfriend” y “Beautiful Disaster”, consolidando una carrera alejada de los reflectores de su infancia.

Dylan y Barbara Palvin se conocieron en una fiesta en 2017 y comenzaron su relación al año siguiente. La pareja anunció su compromiso en junio de 2023 y contrajo matrimonio un mes después.

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