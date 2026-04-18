El actor Harrison Ford hizo un conmovedor repaso por su vida y se sinceró como nunca antes sobre el punto de quiebre que lo llevó a asumir la actuación como su único “salvavidas”.

De acuerdo con el reciente testimonio del protagonista de “Indiana Jones”, su estancia en el Ripon College en Wisconsin representa uno de los momentos más oscuros de su vida. Y es que esta etapa se vio caracterizada por un aislamiento social extremo.

“Me levantaba de mi cama individual, agarraba el teléfono, pedía una pizza, volvía a acostarme y esperaba a que llegara la pizza. Después, comía, tiraba los envoltorios en un rincón y volvía a dormirme“, declaró durante su visita al podcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter.

Este deseo de permanecer alejado de la gente se trasladó al área académica, pues incluso llegó a evitar asistir a clases: “En las pocas ocasiones en que iba a clase, a menudo tocaba la puerta desde afuera del edificio y me daba la vuelta para regresar”, comentó en su entrevista.

Harrison Ford habla de su batalla contra la depresión antes de Hollywood. Crédito: Chris Pizzello | AP

Hoy en día, el famoso reconoce esta etapa por lo que fue: “Estaba más que deprimido. Creo que estaba enfermo. Estaba socialmente enfermo, psicológicamente no estaba bien”, sentenció.

Sin embargo, en medio de este huracán de emociones, Harrison Ford encontró una nueva oportunidad desde la actuación: “Accidentalmente, en un intento por subir mi promedio, tomé una clase llamada ‘drama’ sin leer la descripción completa del curso. La descripción empezaba hablando de leer y analizar obras, pero no leí la parte que decía que también había que actuar en ellas, así que fue una sorpresa. Nunca había hecho algo así“, contó en su charla.

Con este hallazgo no solo se dio cuenta de su pasión por este arte, sino de las grandes personas que podía conocer. “Me sorprendió que las personas que yo consideraba compañeros raros o inadaptados eran, en realidad, algunas de las más interesantes que conocía”, destacó la estrella de Hollywood.

Sería de esta manera como Harrison Ford pudo darle un nuevo sentido a su vida: “Estaban haciendo algo que yo no había entendido realmente, estaban contando historias sobre la vida (…) Creo que simplemente encontré mi lugar entre narradores. Realmente cambió mi mundo, cambió mi vida“, dijo para finalizar.

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