Juez federal ordena atención médica inmediata para “El Güero Palma”, exlíder del cártel de Sinaloa

Un juez federal ordenó que se brinde atención médica inmediata a Jesús Héctor Palma Salazar, conocido como “El Güero Palma”, exlíder del cártel de Sinaloa, quien permanece preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras reportarse un deterioro en su estado de salud.

Resolución judicial por falta de atención médica

La determinación fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, a cargo del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien otorgó una suspensión de oficio y de plano derivada de una demanda de amparo promovida por el interno.

De acuerdo con la resolución, las autoridades penitenciarias deberán proporcionar de manera inmediata los servicios médicos, tratamientos y medicamentos necesarios conforme a su condición clínica.

El juez también instruyó que se informe en un plazo de 24 horas sobre el cumplimiento de la medida cautelar, advirtiendo posibles sanciones en caso de incumplimiento conforme a la Ley de Amparo.

Problemas de salud reportados por el interno

En la demanda de amparo, Palma Salazar expuso que padece tres hernias discales en la columna, las cuales afectan el nervio ciático y le provocan dolores intensos en espalda y pecho, incluso al respirar. Señala además que estas molestias se extienden desde el glúteo hasta la pierna y le generan insomnio.

Asimismo, informó que fue diagnosticado con cáncer de piel, enfermedad que requiere revisiones periódicas en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de México, aunque refiere que no ha sido trasladado para seguimiento médico desde hace aproximadamente dos años.

Denuncias sobre falta de atención en prisión

En su escrito, el interno acusa que desde el 13 de abril ha sido ignorado por el área médica del penal, lo que motivó la solicitud de intervención judicial.

El juzgador consideró que la falta de atención médica podría poner en riesgo la dignidad e integridad personal del quejoso, por lo que ordenó la atención inmediata.

Situación legal de “El Güero Palma”

Jesús Héctor Palma Salazar fue absuelto en mayo de 2023 del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, continúa en prisión por un proceso penal relacionado con homicidio calificado ocurrido en el año 2000, vinculado al asesinato de Pablo de Tavira, fundador del penal del Altiplano.

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