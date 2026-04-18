La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo sorprende al Atlético de Madrid para quedarse con la Copa del Rey

Una final extendida hasta el límite terminó definiéndose desde el punto de penalti. La Real Sociedad se consagró campeona de la Copa del Rey tras imponerse al Atlético de Madrid en una tanda que cerró 3-4, luego de un empate 2-2 que se sostuvo tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

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El desenlace tuvo como protagonista al portero Unai Marrero, quien asumió un rol decisivo al detener dos lanzamientos rivales, uno al noruego Sorloth y otro al argentino Julián Álvarez. La definición quedó sellada con el penal convertido por Pablo Marín, que inclinó la balanza en favor del conjunto vasco.

El partido, disputado en el estadio de La Cartuja, ofreció cambios de dominio y una dinámica que se transformó con el paso de los minutos. La Real logró imponerse en los primeros compases, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone encontró su mejor versión en la segunda mitad.

Un desarrollo cambiante hasta el desenlace

El inicio fue inmediato y determinante. A los 14 segundos, Ander Barrenetxea abrió el marcador tras una acción que encontró mal posicionada a la defensa rojiblanca. Esa ventaja inicial modificó el planteamiento del Atlético, que se vio obligado a reaccionar desde temprano.

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El empate llegó en el minuto 18, con Ademola Lookman como protagonista tras una jugada colectiva que terminó con un remate dentro del área. La igualdad, sin embargo, no alteró la propuesta de la Real Sociedad, que mantuvo su intensidad y volvió a adelantarse antes del descanso.

El segundo gol del equipo donostiarra se originó en un penalti señalado tras una intervención del portero Musso sobre Guedes. Mikel Oyarzabal ejecutó el disparo y estableció el 1-2 en el tiempo añadido del primer tiempo.

Durante la segunda parte, el desarrollo cambió. El Atlético asumió el control del juego, con mayor presencia ofensiva y presión constante. El equipo generó aproximaciones, aunque con dificultades para concretar. Esa insistencia encontró recompensa en el minuto 83, cuando Julián Álvarez conectó un remate desde fuera del área para igualar el marcador y llevar el partido a la prórroga.

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En el tiempo extra, ambos equipos evidenciaron desgaste físico, aunque mantuvieron opciones. La ocasión más clara fue para Álvarez, cuyo disparo impactó en el poste. Sin goles adicionales, la definición se trasladó a los penaltis.

Desde los once metros, la Real Sociedad mostró mayor precisión. Marrero intervino en momentos clave y el conjunto vasco aseguró su cuarto título en la competición, el primero desde la edición 2019-20. Con este triunfo, iguala en el palmarés a otros clubes que han alcanzado cuatro conquistas.

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El Atleti, que ve la liga desde una lejana cuarta posición, deberá reencontrarse con la motivación cuando enfrente al Arsenal en las semifinales de la UEFA Champions League.

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