Martha Higareda y la razón por la que no comparte el rostro de sus hijas en redes

A cinco meses de haber dado la bienvenida a sus hijas gemelas junto al conferencista Lewis Howes, Martha Higareda se ha sincerado sobre la razón detrás de su decisión de mantener en el anonimato el rostro de las pequeñas, especialmente en redes sociales.

La inesperada confesión se dio desde su plataforma de Instagram, donde la protagonista de “No manches, Frida” participó en una dinámica de preguntas y respuestas junto a sus seguidores.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de presentar a sus pequeñas en dicha plataforma, Martha Higareda confesó que el tema aún se encuentra en discusión junto a su esposo. Y es que si bien ha optado por dar un vistazo a su nueva faceta como mamá desde sus perfiles en redes, Lewis Howes aún no se siente cómodo con la idea de presentar el rostro de sus gemelas.

“¿Cuándo vas a mostrar a tus bebés en Ig?”, cuestionó un usuario. La conductora de “De todo un mucho” respondió: “Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”.

Con esta breve, pero contundente respuesta, la famosa y su esposo dejan claro que su objetivo es preservar la seguridad y privacidad de las recién nacidas. Por esta razón, estarían esperando más tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

Asimismo, Martha Higareda se mostró dispuesta a escuchar la postura de sus fanáticos al lanzar la pregunta: “¿Qué opinan? ¿Uno debe mostrar a sus bebés o no debe mostrar a sus bebés en Instagram?”, fue como abrió un debate entre los usuarios.

Otra de las interrogantes a las que Higareda dio respuesta en la dinámica estuvo relacionada con su periodo posparto y el proceso de adaptación a la crianza de dos bebés. Sobre este último tema, la artista dio una mirada a lo caótico que puede llegar a ser el simple acto de alimentarlas al mismo tiempo: “Tenemos un silloncito para bebés que es doble, entonces sentamos a las dos bebés en el silloncito y a doble mamila les damos de comer porque si no, no da tiempo”.

Para finalizar su interacción con los fans, la mexicana compartió su secreto mejor guardado para prevenir las estrías durante el embarazo, especialmente al tratarse de uno gemelar.

“Mezclé diferentes tipos de cosas y una de las cosas más importantes es una manteca africana que se utiliza muchísimo para que no te salgan estrías, mezclé aceites esenciales como aceite de coco, para mí era importante que fuera algo completamente natural”, indicó.

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