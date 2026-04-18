Raúl Jiménez pierde protagonismo en el Fulham y se prende la alarma en la selección de México

A 54 días para que ruede el balón en el Mundial 2026, el delantero del Fulham y de la selección de México Raúl Jiménez ha perdido el protagonismo que tanto le costó alcanzar en el cuadro de los “Cottagers” y eso tiene en alerta al cuerpo técnico del Tricolor encabezado por Javier Aguirre.

Este sábado, en el duelo de la fecha 33, Jiménez solo pudo jugar 23 minutos en el empate 0-0 contra el Bradford, sumando el tercer juego en que su presencia ha venido a menos en el ataque del equipo dirigido por el portugués Marco Da Silva, quien ha preferido la participación del brasileño Rodrigo Muniz.

¡NO SE HACEN DAÑO! ❌❌



Brentford y Fulham se conformaron con un insípido empate a cero que no le vale a ninguno de los dos en su intento de clasificarse a Europa



El mexicano Raúl Jiménez poco pudo hacer para agitar el juego en los 23 minutos que estuvo en el terreno de juego… pic.twitter.com/fZdBYTt8f0 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 18, 2026

El rol de Jiménez ha pasado a ser secundario dentro del equipo de los Whites en el momento menos indicado, pues se pensaba que este torneo sería de su consolidación y el primero en arribar sin estar a la sombra de otros delanteros; de nueva cuenta enfrenta un turbulento panorama.

Jiménez tiene 32 juegos disputados, en donde suma 1984 minutos, con ocho goles anotados, 66 disparos, tres asistencias y 5 tarjetas amarillas, en una temporada donde inició con el viento en contra y poco a poco, con mucho esfuerzo, se apoderó de la titularidad de su escuadra, pero en la recta final del campeonato las cosas de nueva cuenta se le han puesto en su contra al ser marginado a la suplencia de su equipo.

El llamado “Lobo Mexicano” suma apenas 41 minutos en tres encuentros disputados en los últimos tres juegos, como se puede ver en el siguiente recuento de actividad, en donde en el minuto 31 contra el Burnley, en ocho minutos anotó un gol, en la fecha 32 contra el Liverpool sumó diez minutos y en este sábado contra el Bradford disputó 23 minutos.

Raúl Jiménez no ha podido ganarse la confianza de su entrenador y ha minimizado totalmente la participación del ariete mexicano en un duro golpe para sus aspiraciones mundialistas, en donde el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre ha manifestado que los jugadores que sean convocados deberán estar en plena actividad.

El ariete mexicano espera que en los próximos cinco juegos que le restan a su escuadra en el campeonato de la Premier League pueda tener más minutos en el terreno de juego para poder luchar por un puesto de copas europeas, en donde matemáticamente aún puede alcanzar desde la posición 12 que ostenta en el cierre del campeonato, en donde suma 45 puntos y el que está en el límite de las competencias continentales es el Bradford con 48 puntos.

Al Fulham le restan cinco partidos para concluir la temporada. Aunque el equipo marcha en la posición 12 de la tabla general, las matemáticas aún le permiten soñar con puestos de competiciones europeas.

ALARMA TRICOLOR. 🇲🇽😲



Raúl Jiménez pierde protagonismo con el Fulham, suma apenas 45 minutos en tres juegos. ❌



¿Se apaga antes de iniciar el Mundial? 🤔 pic.twitter.com/lOXnWvjqir — Esto en Línea (@estoenlinea) April 18, 2026

Este escenario obliga al club a disputar duelos de alta intensidad en el cierre de la Premier League, lo que representa una oportunidad de oro para que Jiménez recupere la confianza del técnico Marco Silva y, sobre todo, la condición física necesaria para liderar el ataque tricolor.

Raúl se perfila como titular

Raúl Jiménez es hasta el momento quien se perfila como titular en el ataque de la selección de México para el Mundial 2026, porque, más allá de que no pase por una época de mucha actividad, es el delantero de confianza del “Vasco” Aguirre, pero la falta de ritmo juega en contra del exdelantero del América, Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

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