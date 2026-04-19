Cardi B tendría planeado lanzar un álbum en español

Cardi B decidió que es momento de volver a sus raíces lingüísticas. Durante el cierre de su gira por Estados Unidos, “Little Miss Drama”, la rapera sorprendió a miles de fanáticos en Charlotte, Carolina del Norte, al anunciar que su próximo gran paso en la industria musical será el lanzamiento de un álbum completamente en español.

Con el estilo frontal que la caracteriza, la intérprete de “Bodak Yellow” dejó claro que su transición al mercado latino no es solo una exploración artística, sino una decisión estratégica de negocios.

“Tú sabes, yo hablo de dinero en inglés y en español. Después de este álbum que voy a sacar, voy para el mercado en español”, declaró sobre el escenario. “Hay mucho dinero en español esperándome, voy a ir a buscarlo”, añadió entre vítores de la audiencia.

Esta noticia no llega del todo por sorpresa para el “Bardi Gang”, como se conoce a su base de seguidores. En 2024, la artista realizó una encuesta en X, donde consultó a sus fans sobre la posibilidad de un proyecto íntegramente en castellano.

El resultado fue abrumador: un 79% votó a favor de ver a la rapera dominico-trinitense dominando los ritmos latinos.

Aunque Cardi B nació y creció en el Bronx, Nueva York, siempre ha estado profundamente ligada a la cultura hispana. En publicaciones recientes, la artista recordó que el inglés no fue su lengua materna, habiéndolo aprendido formalmente a los siete años debido a la influencia de sus padres inmigrantes.

El anuncio coincidió con una noche especial en la que la rapera tuvo como invitado sorpresa al puertorriqueño Ozuna, reafirmando su estrecha relación con los máximos exponentes del género urbano.

Tras culminar la promoción de su disco actual “Am I the Drama?“, la estrella se enfocará de lleno en este nuevo material que promete revolucionar las listas de éxitos en toda Iberoamérica.

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