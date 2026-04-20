EE.UU. impone restricciones de visa a 75 familiares o personas relacionadas al Cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o están vinculadas al Cártel de Sinaloa.

“Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial”, señala un comunicado.

Sin mencionar los nombres de estas personas, las autoridades estadounidenses señalan que la medida corresponde a que el presidente Donald Trump está utilizando “todo el poder de Estados Unidos” para erradicar los cárteles considerados como terroristas.

“Las medidas adoptadas hoy subrayan el compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirma la misiva.

Autoridades mexicanas realizan operativos en Sinaloa, México. Crédito: Fernando Llano | AP

La Administración del presidente Trump precisa que estas medidas ayudarán a disuadir las actividades delictivas de las personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa además del tráfico del fentanilo en territorio estadounidense.

“El Cártel de Sinaloa trafica fentanilo, sustancia ilícita que el Presidente ha catalogado como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses. La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo impedirá su entrada al país, sino que también disuadirá la continuación de sus actividades ilícitas”, concluyó.

Washington ha designado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

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