Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya estuvo bueno de que te vean la cara, Leo. Si algo te ha enseñado la vida es que cuando eres buena onda de más, la gente se pasa de lanza, así que ahora sí toca sacar carácter, pero con inteligencia, no con coraje barato. Aprende a poner límites claros, sin gritar, sin hacer show, pero dejando bien entendido que contigo ya no se juega. No se trata de volverte frío, sino de dejar de ser tan accesible con quien no lo merece.
Se vienen cambios fuertes, de esos que al inicio te sacan de onda, pero que después te acomodan la vida mejor de lo que esperabas. Es como cuando te quitan algo que creías necesario y al final te das cuenta que era puro estorbo. Aquí lo importante será que no te resistas tanto, porque entre más te aferres, más te va a doler el proceso. Suelta, confía y deja que todo fluya, que lo bueno viene en camino aunque no lo veas de inmediato.
En cuestiones de pareja, bájale dos rayitas a la forma en que hablas, sobre todo cuando se trata de la familia de tu pareja. A veces no mides tus palabras y aunque tú lo digas sin mala intención, la otra persona se lo toma personal. Y ya sabes cómo es esto, un comentario mal acomodado puede volverse un problema innecesario. Aquí el consejo de señora: piensa antes de hablar, porque después ni cómo arreglar el chisme.
También hay señales de que la relación puede subir de nivel, pero ojo, eso no pasa solo por arte de magia. Si siguen en la misma rutina de siempre, viéndose por compromiso y haciendo lo mismo, se van a terminar fastidiando. Métanle chispa, inventen, salgan, ríanse, porque el amor también se alimenta de momentos, no solo de costumbre.
En la salud, pon atención a tu estómago, porque el estrés y los corajes que te guardas te están pasando factura. No todo es aguantar, también hay que aprender a soltar lo que te hace daño, porque tu cuerpo no está para cargar con todo.
Hay trámites o documentos que por fin se acomodan a tu favor, así que si traías pendiente algo legal o administrativo, se ve resolución positiva. No desesperes, que eso ya está por caer.
En lo familiar, vienen tensiones, discusiones o situaciones incómodas, pero nada que no se pueda arreglar con cabeza fría. No te metas de más ni quieras arreglarle la vida a todos, porque luego sales tú embarrado sin deberla.
Y en el amor del pasado… ahí es donde debes ser firme. Sí, te va a pegar el recuerdo, sí te va a dar ese bajón de “qué hubiera pasado si…”, pero la realidad es que si no funcionó, fue por algo. No romantices lo que ya te hizo daño. Hay cosas que aunque duelan, es mejor dejarlas donde están.
Y ahora sí, agarra bien este consejo: deja de estar para gente que solo te busca cuando le conviene. Esa gente no es tu gente. No les debes nada, no tienes que quedar bien con todos. Aprende a decir que no sin culpa, porque tu paz vale más que cualquier compromiso forzado.
Hoy más que nunca, Leo, te toca elegirte a ti. Y cuando eso pasa, créeme… todo lo demás se acomoda solito.
VIRGO – 20 DE ABRIL DE 2026
Traes una energía bien bonita, Virgo, pero también una inocencia que a veces te mete en problemas. Eres de esas personas que ayudan sin pensarla dos veces, que están cuando otros necesitan, pero ya es momento de que abras bien los ojos, porque no toda la gente que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay quien te pide consejo, sí, pero no para mejorar, sino para ver hasta dónde puede llegar contigo.
Aguas con lo que cuentas, con lo que compartes y con quién lo haces. No todo mundo merece saber tus planes ni tus sueños. Hay mucha envidia disfrazada de amistad, y tú, por confiar de más, terminas soltando información que después se usa en tu contra. No es que te vuelvas desconfiado, pero sí más selectivo.
Tienes una luz muy especial, eso no se discute. Pero también esa misma luz atrae a gente que no vibra igual que tú. Y ahí es donde tienes que aprender a poner distancia. No todo el que sonríe contigo es tu amigo, ni todo el que te halaga quiere lo mejor para ti.
En el amor, traes una necesidad constante de encontrar algo bonito, algo estable, algo que te haga sentir en casa. Pero se te olvida disfrutar el proceso. Siempre estás pensando en el resultado final y no en el camino. Y así no funciona. El amor también se vive paso a paso, sin prisas, sin expectativas exageradas.
Es momento de que te des permiso de vivir más ligero, de hacer cosas que te gustan, de salir, de reírte, de equivocarte si es necesario. Porque sí, a veces es mejor hacer algo y arrepentirte, que quedarte con la duda de qué hubiera pasado. Ya deja de pensarlo tanto y empieza a vivirlo.
Se ve un viaje en puerta o al menos planes de salir de tu rutina, y eso te va a caer de maravilla porque necesitas despejarte. Incluso hay posibilidad de que en ese proceso conectes con alguien de redes sociales con quien ya traes coqueteo. Y pues mira, no se ve algo formal de inmediato, pero sí momentos intensos que te van a mover muchas cosas.
Eso sí, prepárate porque viene una decepción con una persona que quieres mucho. Alguien que tú tenías en un pedestal te va a mostrar su verdadera cara, y no precisamente la más bonita. Mentiras, engaños o actitudes que no esperabas van a salir a la luz. Va a doler, sí, pero también te va a abrir los ojos.
Si tienes pareja, cuidado con exigir más de lo que tú mismo estás dando. A veces quieres atención, detalles, compromiso, pero tú no estás poniendo lo mismo sobre la mesa. Y así no se puede. Además, hay señales de mentiras o cosas ocultas, así que mejor habla claro antes de que el problema crezca.
Y en cuanto a amistades… no te sorprendas si alguien cercano resulta no ser tan leal como pensabas. No es para que te amargues, pero sí para que aprendas a elegir mejor con quién caminas.
Consejo de vieja sabia: no todos merecen tu tiempo, tu energía ni tu confianza. Aprende a reservarte, a observar más y a hablar menos. Porque en este momento de tu vida, quien te quiera bien se va a quedar… y quien no, solito se va a ir.
LIBRA – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya bájale a tanta pensadera y ponte a vivir, Libra, porque traes la cabeza metida en el pasado y eso no te deja avanzar ni tantito. Lo que ya fue, ya fue, y aunque regrese con cara bonita o con promesas bien adornadas, la realidad es que no trae nada nuevo que ofrecerte. No te hagas ilusiones donde ya te demostraron que no hay futuro. Aquí el consejo claro: deja de estar esperando milagros donde solo hubo decepciones.
Eres muy de querer arreglarle la vida a todo mundo, de dar consejos, de estar al pendiente de los demás, pero ¿y tú cuándo? Traes asuntos internos que no has querido enfrentar y por eso sigues arrastrando inseguridades, dudas y hasta miedos que ya deberían estar superados. No puedes seguir tapando tus broncas ayudando a otros, primero tú, después tú y al final también tú.
En el amor, ya deja de estar detrás de quien ni te busca ni mueve un dedo por ti. No es falta de tiempo, es falta de interés, así de sencillo. Si alguien quiere estar contigo, se nota; y si no, también. No te rebajes ni te hagas chiquito esperando que un día se dé cuenta de lo mucho que vales. El que quiere, actúa; el que no, inventa excusas.
En lo económico, ponte las pilas porque traes la mano bien suelta para gastar en cosas que ni necesitas. Apenas te cae un dinerito y ya lo estás malgastando en caprichos que al rato ni usas. Y luego andas viendo de dónde sacar para lo importante. Consejo de vieja sabia: aprende a administrarte, porque no siempre va a haber para andar de espléndido.
En la salud, aguas con caídas, torceduras o accidentes tontos que se pueden evitar si andas más atento. También cuida lo que comes, porque los excesos en grasas o lácteos te van a cobrar factura con inflamaciones, dolores y malestares que te van a tener incómodo. Tu cuerpo ya te está avisando, no lo ignores.
Y ojo con ese amor del pasado que anda rondando otra vez. No viene con buenas intenciones, viene a moverte el tapete, a desestabilizarte y a ver si todavía tiene poder sobre ti. No caigas en el mismo juego. No vale la pena volver a algo que ya te costó tanto trabajo superar. No es casualidad que se haya terminado, fue por algo.
Este es un momento para fortalecerte, para cerrar ciclos de verdad y para aprender a decir “hasta aquí” sin culpa. No todo lo que regresa merece quedarse, y tú ya estás en otra etapa donde lo que buscas es paz, no caos.
Hoy más que nunca, Libra, te toca hacerte responsable de tu vida, de tus decisiones y de tu bienestar. Porque nadie va a venir a rescatarte, eso te toca a ti. Y cuando lo entiendas… vas a dejar de conformarte con menos de lo que mereces.
ESCORPIÓN – 20 DE ABRIL DE 2026
Traes muchas cosas en la cabeza, Escorpión, pero también muchas emociones atoradas que no has querido soltar. Y así no se puede avanzar. No puedes seguir cargando con todo lo que te hizo daño, con lo que no funcionó y con lo que ya te demostró que no era para ti. Si quieres salir adelante, tienes que empezar por soltar, aunque duela.
En estos días, una amistad se te va a acercar con un problema fuerte. Vas a querer ayudar, porque así eres, intenso y leal, pero tampoco te cargues responsabilidades que no te corresponden. Escucha, aconseja, pero no te involucres al grado de descuidarte tú. No puedes salvar a todos.
También vienen días en los que debes andar más al tiro con golpes o caídas, porque traes una energía medio distraída y eso puede jugarte en contra. No es nada grave, pero sí lo suficiente para incomodarte si no te cuidas.
En el amor, ya deja de buscar a quien no te busca. Así de simple. No pierdas tu tiempo, tu energía ni tus emociones en alguien que no está dispuesto a hacer lo mismo por ti. El amor no se ruega, no se mendiga y no se obliga. Si no fluye, no es ahí.
Y sí, han sido días complicados, donde las cosas no te han salido como esperabas. Pero en lugar de frustrarte o caer en la queja, mejor aprende. Cada golpe trae enseñanza, cada error trae lección. Si sigues repitiendo lo mismo, vas a seguir obteniendo lo mismo. Así que ya es momento de hacer cambios reales.
Hay un proyecto que traes en mente desde hace tiempo y que por fin empieza a tomar forma. Eso sí, no basta con pensarlo o soñarlo, necesitas actuar. Porque eres muy bueno para planear, pero a la hora de ejecutar, te gana la flojera o la duda. Y así no se llega a ningún lado.
En lo familiar, se ve visita o convivencia, pero también una situación de salud con alguien cercano que podría preocuparte. No es para alarmarte, pero sí para que estés presente y apoyes en lo que puedas.
Y ahora sí, agarra bien este consejo: deja de amar a quien ya te olvidó, deja de buscar a quien no quiere ser encontrado y deja de insistir donde ya no hay nada. La vida es corta, Escorpión, y tú no estás para perder el tiempo en historias que no tienen futuro.
Dale vuelo a la hilacha, sí, pero con conciencia. Disfruta, vive, sal, conoce, ríe, pero sin perderte a ti en el proceso. Porque al final del día, la única persona que va a estar siempre contigo… eres tú.
Así que deja de postergar tu felicidad y empieza a construirla desde hoy.
ARIES – 20 DE ABRIL DE 2026
A ver, Aries, bájale dos rayitas a esa intensidad descontrolada y empieza a usarla a tu favor, porque cuando te enfocas eres imparable, pero cuando te dejas llevar por el impulso, tú solito te metes en cada bronca que ni cómo ayudarte. Este día viene a ponerte pruebas claras: o maduras y te alineas, o la vida te vuelve a dar tus buenos jalones de oreja.
Si tienes pareja, ya deja de andar con tentaciones o jueguitos innecesarios. No es que no puedas, es que no debes, porque luego te encanta hacerte el sorprendido cuando todo se te voltea. Mejor invierte tu energía en fortalecer lo que tienes, en dar detalles, en demostrar con hechos que sí estás comprometido. No todo es pasión de momento, también hay que construir, y eso implica constancia.
También vas a andar con cierta nostalgia, extrañando personas, sobre todo familia que tienes lejos. Eso te va a mover emociones que habías estado ignorando, y aunque no eres muy de mostrarlo, sí te va a pegar. No lo bloquees, si tienes que hablar, hablar; si tienes que escribir, escribir. No todo es hacerse el fuerte.
En el trabajo, cuidado con tu carácter, porque traes la mecha bien corta y cualquier comentario puede hacerte explotar. Y ya sabes cómo eres: cuando te enojas dices cosas sin filtro y luego andas viendo cómo arreglar el desastre. Aquí el consejo es claro: respira antes de reaccionar, porque podrías meterte en un problema serio por algo que ni valía la pena.
En el amor, si esa persona no está contigo, deja de torturarte pensando en lo que pudo ser. La vida acomoda todo, y lo que es para ti, aunque le des mil vueltas, termina regresando. Pero también entiende que no todo lo que quieres es lo que te conviene. A veces lo que no se dio fue una bendición disfrazada.
Ojo porque hay alguien cercano que trae otras intenciones contigo, alguien que ha estado más pendiente de lo normal, que te busca, que te halaga. No te hagas, ya lo has notado. Aquí la decisión será tuya: si te interesa, date la oportunidad, pero si no, mejor deja las cosas claras para no generar ilusiones donde no hay nada.
Se ve oportunidad de negocio o entrada de dinero, pero no te emociones de más ni te confíes. Tienes que ser inteligente, analizar bien y no dejarte llevar por promesas bonitas. Aquí más que nunca aplica eso de “hechos, no palabras”. Si algo no te cuadra, mejor no le entres.
Y pon atención a esto: cualquier error o decisión impulsiva que tomes en estos días puede traerte consecuencias más adelante. No es para asustarte, es para que pienses antes de actuar. Ya no estás en edad de andar pagando facturas por tonterías.
Si tienes dudas sobre tu pareja, no hagas dramas ni te pongas a investigar como detective. A veces lo mejor es dar un paso atrás y dejar que las cosas se acomoden solas. El que quiere estar, se queda; el que no, se va. Y tú no estás para estar reteniendo a nadie.
Consejo directo: deja de vivir con prisa, deja de querer todo ya, y empieza a construir con calma. Porque lo que se hace bien, dura… y tú ya necesitas estabilidad, no más historias a medias.
TAURO – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de darle tantas vueltas a lo mismo, Tauro, porque tú solito te complicas la vida por no querer salir de tu zona cómoda. Este día te está empujando a tomar decisiones claras, sobre todo en el amor, donde ya no puedes seguir a medias ni con dudas.
Si no tienes pareja, el panorama está más que listo para que te animes a decir lo que sientes. Ya basta de indirectas, de miraditas, de suposiciones. Si alguien te gusta, díselo. Lo peor que puede pasar es que no sea correspondido, pero al menos te quitas esa espinita y dejas de perder el tiempo donde no hay futuro. A veces te aferras tanto a una idea que no ves que hay mejores opciones esperándote.
En relaciones a distancia, las cosas se ven medio flojas, y no por falta de cariño, sino por falta de interés de una de las partes. Aquí no hay de otra: o se ponen las pilas ambos o eso se va a terminar desgastando hasta que ya no quede nada. El amor no se sostiene solo con mensajes de vez en cuando.
Si tienes pareja, cuidado con los celos, porque estás cayendo en un terreno bien peligroso. Quieres controlar, saber todo, estar encima, y eso lejos de fortalecer, desgasta. Nadie quiere sentirse vigilado todo el tiempo. Dale espacio a tu pareja, confía más y mejor enfócate en dar lo mejor de ti, no en estar buscando problemas donde no los hay.
También ya deja de confundir el deseo con amor. Eres bien intenso cuando alguien te mueve tantito el tapete, y ya estás armando historia donde apenas van empezando. No todo es amor eterno, a veces es solo atracción y ya. Aprende a diferenciar, porque por eso terminas ilusionándote de más y luego sufres.
En lo personal, necesitas trabajar mucho en el amor propio. No puedes seguir creyendo que necesitas a alguien para sentirte completo. Primero tienes que estar bien contigo, sentirte suficiente, valorarte, y entonces sí, compartir tu vida con alguien más.
En lo social, cuida mucho tu comportamiento, porque podrías dar una impresión equivocada sin darte cuenta. A veces te confías demasiado y dices o haces cosas que no todos entienden como tú. No es que cambies tu esencia, pero sí mide el entorno.
Este es un momento clave para cerrar ciclos que ya no tienen sentido. Relaciones, amistades, situaciones que solo te desgastan. No tengas miedo de soltar, porque lo que se va, deja espacio para algo mejor.
Consejo claro: deja de aferrarte a lo que no fluye y empieza a abrirte a nuevas oportunidades. Porque cuando te atreves a soltar… la vida siempre te sorprende con algo mucho mejor.
GÉMINIS – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de hacerte menos, Géminis, porque traes una luz que muchos quisieran y no soportan. Eres noble, sí, pero también muy confiado, y ahí es donde la riegas, porque te rodeas de pura gente que vive quejándose, que todo le parece mal y que en lugar de sumarte, te resta. Y tú, por buena onda, te quedas ahí escuchando y cargando problemas ajenos que ni te corresponden. Consejo claro: aléjate de esa vibra, porque te está drenando más de lo que te imaginas.
Ya no te martirices por lo que no fue. Eso ya se cerró, aunque te duela aceptarlo. Deja de darle vueltas a lo mismo, porque mientras sigas viendo al pasado, se te están pasando las oportunidades que tienes enfrente. Sobre todo en lo laboral, vienen cosas buenas, pero necesitas moverte, dejar la flojera mental y atreverte a hacer lo que sabes que te conviene.
También ponte trucha con golpes o caídas, porque andas medio distraído y eso puede jugarte en contra. Nada grave, pero sí lo suficiente para que te des cuenta que necesitas estar más presente.
En el amor, ya deja de hacerte bolas. Si tienes pareja, es momento de hablar claro, de poner sobre la mesa lo que quieres, lo que esperas y lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Si hay amor, todo se puede arreglar, pero si solo hay costumbre, entonces ahí no es. No sigas estirando una cuerda que ya está a punto de romperse. Y si estás soltero, deja de engancharte con personas que no hacen nada por ti. No eres opción de nadie, eres prioridad o no eres nada. Así de sencillo.
Eres una persona fuerte, de carácter, y cuando te decides, no hay quien te pare. Pero también tienes ese lado medio explosivo que, cuando te sientes atacado, sueltas todo sin medir consecuencias. Aprende a usar esa fuerza con inteligencia, no con coraje. Se viene una racha buena, una ola de bendiciones que te va a acomodar muchas cosas: dinero, estabilidad, paz mental. Pero eso no llega solo, necesitas cambiar tu actitud, dejar de ver todo negativo y empezar a creer más en ti.
Y agarra bien esto: no pierdas lo mejor que tienes por orgullo o por esa forma tan dura que tienes de reaccionar. A veces no es el problema, es cómo lo manejas. Y otra cosa… deja de mentir, aunque sean “mentiritas piadosas”. Eso al final solo provoca decepción y pérdida de confianza. Si quieres relaciones reales, empieza por ser transparente.
Este día te pide claridad, madurez y decisión. Porque cuando tú te alineas… todo se te acomoda.
CÁNCER – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de dar explicaciones donde ni te las piden, Cáncer. Te desgastas queriendo justificar cada cosa que haces, cada decisión, cada paso, y la verdad es que no tienes por qué. El que te quiere, entiende; el que no, va a criticar hagas lo que hagas. Así que mejor enfócate en ti y en lo que realmente importa.
Traes mucho movimiento en el trabajo, responsabilidades nuevas y oportunidades de crecimiento que no puedes dejar pasar. Vas a aprender bastante, aunque no todo sea fácil. Hay lecciones que llegan a la mala, pero que al final te hacen más fuerte. Así que no te quejes tanto y mejor ponte las pilas.
En lo familiar, hay una situación que te tiene con el pendiente, que te quita el sueño y te tiene dándole vueltas a la cabeza. No todo está en tus manos, así que haz lo que te corresponde y suelta lo demás. No puedes cargar con todo.
En lo económico, deja de gastar en cosas innecesarias. Traes una racha de comprar por impulso y luego te arrepientes. Mejor invierte en ti, en tu salud, en tu bienestar. Ya es momento de que te tomes en serio eso de comer mejor, moverte más y dejar hábitos que solo te están afectando.
También andas en una etapa donde empiezas a sentirte más vivo, con ganas de conocer gente, de salir, de disfrutar. Y eso está perfecto. Solo hazlo con conciencia, sin perderte, sin caer en excesos que después te pasen factura. Disfrutar no es sinónimo de descuidarte.
Tu energía está subiendo, pero también traes momentos de cansancio y confusión. Es normal, estás en un proceso de cambio. No todo se va a sentir claro de inmediato, pero poco a poco vas a entender hacia dónde vas.
Hay noticias relacionadas con una persona importante de tu pasado. Puede ser un cierre, una despedida o simplemente una señal de que ese ciclo ya terminó. Y aunque duela, es necesario para que puedas sanar de verdad.
Ya deja de meterte tanto en la vida de los demás. Te preocupas, opinas, te involucras, pero te olvidas de vivir la tuya. Y la vida se te está pasando en eso. Aprende a poner límites, a decir que no, a elegirte sin culpa.
Consejo directo: enfócate en tu crecimiento, en tu paz y en tu bienestar. Porque cuando tú estás bien… todo lo demás empieza a acomodarse.
Y no lo olvides, Cáncer: no viniste a salvar a nadie, viniste a ser feliz.
PISCIS – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de estarte castigando por lo que hiciste o dejaste de hacer, Piscis, porque tú eres de los que se cae y en lugar de levantarse, se queda repasando mil veces el golpe. Y así no se avanza. La vida no es para andar perfecto, es para aprender, equivocarte, reírte de tus propias metidas de pata y seguir adelante con más fuerza. Y sí, todavía te faltan errores por cometer, pero de eso se trata, de que cada caída te haga más sabio, no más inseguro.
Tu forma de ver la vida será clave en estos días. Si sigues viendo todo desde la culpa, el miedo o la duda, te vas a estancar. Pero si decides tomar lo que venga como aprendizaje, vas a crecer como no te imaginas. Ya viviste cosas que te dolieron, que te marcaron, que te enseñaron a la mala, ahora úsalo a tu favor y no como excusa para no avanzar.
En el amor, aguas porque se mueve el pasado. Regresa alguien de tu mismo elemento, alguien que ya te conoce bien, que sabe cómo llegarte y que podría hacerte sentir otra vez cosas intensas. Pero aquí el detalle es que no todo lo que regresa es para quedarse. Analiza bien si esa persona viene diferente o solo viene a repetir la misma historia.
Si tienes pareja, ya deja de dudar tanto. Eres experto en hacerte historias en la cabeza y eso te mete en inseguridades que ni al caso. Si esa persona sigue contigo es porque quiere, porque te valora. Aprende a confiar y también a demostrar lo que sientes, porque a veces amas mucho, pero expresas poco.
Si te invitan a salir, no te encierres. Sal, convive, ríe, porque ahí es donde se abren oportunidades, incluso de conocer a alguien que te va a mover el tapete cañón. De esos encuentros que no esperas pero que te dejan pensando días enteros. Eso sí, no te vayas de boca, mantén los pies en la tierra.
En lo económico, se ve la cancelación de un viaje o plan que traías, y aunque te saque de onda, es lo mejor por ahora. No es momento de gastar de más ni de andar forzando situaciones. Ya vendrán mejores tiempos para eso.
También se marca preocupación por la salud de alguien cercano. No es para que entres en pánico, pero sí para que estés presente, apoyes y valores más a tu gente. A veces no te das cuenta de lo importante que son hasta que algo pasa.
Y aquí viene el jalón de oreja: deja de esperar a que alguien llegue a rescatarte o a darte lo que tú mismo no te das. Valórate, ponte en primer lugar y entiende que quien te quiera, va a luchar por ti sin que tengas que rogar.
Cuida mucho lo que comes, sobre todo harinas y refrescos, porque podrías subir de peso o sentirte más pesado de lo normal. Tu cuerpo te está pidiendo equilibrio.
Consejo claro: no huyas de lo que sientes, pero tampoco te ahogues en eso. Vive, aprende y avanza. Porque cuando tú te eliges… todo empieza a fluir.
ACUARIO – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya estuvo suave de cargar con gente que solo te trae de malas, Acuario. Traes un desgaste emocional bien marcado por personas que lejos de sumarte, te restan energía, te estresan y te sacan de tu paz. Y tú, por costumbre o por no querer soltar, ahí sigues. Pero este día viene a decirte claro: cambia de círculo, renueva amistades y quédate solo con quien de verdad vale la pena.
No todos los que están en tu vida tienen que quedarse, y eso no es malo, es crecimiento. Aprende a soltar sin culpa, porque mientras sigas rodeado de lo mismo, no vas a avanzar.
En el amor, ponte las pilas porque las oportunidades no son eternas. Hay alguien que te está buscando, que muestra interés, que quiere algo contigo, pero tú sigues dudando, poniendo barreras o simplemente dejando pasar el tiempo. Y ojo, porque el tiempo no espera. Si no te decides, alguien más lo va a hacer por ti.
También analiza bien lo que sientes. Si estás en una relación donde ya no hay emoción, donde ya no sientes ni cosquillas, no sigas alargando algo que ya se apagó. Es mejor ser honesto y cerrar ciclos que lastimar con indiferencia.
Se viene una etapa donde muchas cosas empiezan a acomodarse a tu favor. Proyectos, metas, sueños que traías en mente comienzan a tomar forma. Y ahí es donde te darás cuenta quién estuvo contigo y quién no. Más de uno se va a sorprender de lo que logres.
En cuanto a salud, cuídate mucho, porque traes las defensas medio bajas y podrías enfermarte fácil si no te atiendes. Descansa, aliméntate bien y no te descuides.
El amor a distancia o alguien que no tienes tan cerca puede seguir siendo importante para ti, porque aunque no esté físicamente, te da fuerza, motivación y hasta paz. Pero tampoco te aferres a algo que no tiene claridad. Todo debe avanzar, no quedarse en pausa.
Y ojo, porque tienes más pretendientes de los que crees. Solo que estás tan metido en tus rollos o en una sola persona que no te das cuenta. Si estás soltero, date la oportunidad de conocer, de abrirte, de vivir algo nuevo. No todos son iguales, pero si no intentas, nunca lo vas a comprobar.
Consejo directo: cree más en ti que en lo que los demás opinan. Porque muchas veces te limitas por el miedo al qué dirán, y eso te está frenando. Este es tu momento de reinventarte, de soltar lo que pesa y de abrirle la puerta a lo que sí suma. Porque cuando te rodeas de lo correcto… tu vida cambia completamente.
CAPRICORNIO – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de vivir adelantado, Capricornio, porque traes la cabeza metida en el mañana y se te está olvidando vivir el hoy. Te preocupas por lo que puede pasar, por lo que no controlas y por lo que ni siquiera ha sucedido, y mientras tanto se te va la vida sin disfrutar lo que sí tienes enfrente. Consejo claro: pisa tierra, vive el presente y deja que cada quien cargue con lo que le corresponde.
También ya bájale a creer en promesas bonitas, porque tú no estás para cuentos. Has aprendido a la mala que la gente habla mucho y hace poco, así que ya es momento de creer más en hechos que en palabras. No te ilusiones tan rápido ni pongas expectativas donde no hay bases sólidas, porque luego el golpe es más duro.
En la salud, ponte trucha con caídas, golpes o accidentes tontos, porque andas medio distraído y eso puede jugarte en contra. No es nada grave, pero sí lo suficiente para incomodarte si no te cuidas. Y en el amor… a ver si ya entiendes. Regresar con un ex es como volver a lo mismo que ya te hizo daño. No es evolución, es repetición. Tú decides si quieres volver a ese ciclo o si prefieres abrirte a algo nuevo. Porque oportunidades hay, pero tú sigues volteando hacia donde ya no hay nada que rescatar.
No permitas que comentarios negativos te afecten tanto. Hay gente que habla por hablar, que critica porque no tiene otra cosa que hacer, y tú te lo tomas personal. Aprende a filtrar, a soltar, a que todo eso te resbale. No todo merece tu atención ni tu energía.
Se viene un viaje o salida que te va a caer de maravilla. Necesitas ese cambio de ambiente, reírte, desconectarte y recordar que también sabes disfrutar. No todo es trabajo, responsabilidad y estrés.
También se marca una reunión o evento social donde la vas a pasar bastante bien, y ahí podrías reconectar con personas o simplemente liberar tensión. Aprovéchalo.
Te enteras de un rompimiento cercano, y eso te va a mover emociones, incluso te hará reflexionar sobre tus propias relaciones. Vas a empezar a ver con más claridad quién sí y quién no, quién vale la pena y quién solo estaba por costumbre.
Habrá momentos de tristeza al final de tus días, como una especie de bajón emocional, pero no es malo, es parte de tu proceso. Estás madurando, estás entendiendo cosas que antes no veías, y eso implica dejar atrás ilusiones, personas y formas de pensar.
Este es el momento de replantear tu vida, de decidir qué quieres realmente y de quitar todo lo que no te deja avanzar. Relaciones tóxicas, pensamientos negativos, hábitos que te frenan. Ya no estás para cargar con lo mismo.
Consejo directo: la vida es una, y tú tienes todo para hacerla grande. Pero necesitas dejar de vivir en automático y empezar a tomar decisiones conscientes.
Porque cuando decides cambiar… todo se acomoda.
SAGITARIO – 20 DE ABRIL DE 2026
Ya deja de hacerte el fuerte cuando sabes que hay cosas que todavía te duelen, Sagitario. Has pasado por golpes que te marcaron, pero también te hicieron más consciente, más inteligente y menos ingenuo. Y eso se nota. Ya no eres el mismo de antes, ahora piensas más, analizas más y no te avientas a lo tonto como antes.
En estos días, una situación de salud de alguien cercano te va a preocupar bastante, incluso podría tratarse de una cirugía. No es para que entres en pánico, pero sí para que estés presente y apoyes en lo que puedas. También pon mucha atención al manejar o al moverte, porque hay riesgo de accidentes si andas distraído o con la cabeza en otro lado. No es momento de andar en automático. Y aguas con las amistades, porque hay alguien que no está siendo tan leal como aparenta. Tú confías mucho, pero también ya te han demostrado que no todos merecen ese nivel de confianza. Si alguien ya te falló una vez, no tienes por qué volver a darle el mismo lugar.
En el amor, ya no estás para repetir historias. Ya aprendiste lo que tenías que aprender, ahora te toca aplicar. No vuelvas a caer en lo mismo, no te dejes llevar por palabras bonitas ni por emociones momentáneas. Observa, analiza y decide con cabeza fría. Si estás soltero, también pon de tu parte. No esperes que todo llegue solo. Hay personas interesadas en ti, pero tú no haces mucho por avanzar. El amor también se construye, no solo se espera.
Si tienes pareja, cuidado con terceras personas que andan metiendo cizaña. Alguien no quiere verlos bien y está moviendo energías negativas o comentarios para generar conflicto. Aquí lo importante será la comunicación y la confianza. No dejes que nadie se meta en lo que no le importa. En lo económico, vienen cambios positivos, incluso ingresos extras. Pero no te emociones gastando a lo loco. Mejor piensa en invertir, en hacer crecer ese dinero. Un negocio, sobre todo relacionado con comida o algo práctico, podría funcionarte bastante bien.
También hay una amistad que anda muy pegada a ti, pero no por cariño, sino porque busca sacar provecho. No te hagas, ya lo has notado. Aquí el consejo es simple: abre los ojos y no te dejes. Estás en una etapa donde comienzas a ver la luz después de un periodo complicado. Poco a poco la estabilidad regresa, pero depende de ti mantenerte firme y no volver a los mismos errores.
Consejo claro: suelta lo que ya no sirve, deja atrás lo que ya dolió y enfócate en lo que quieres construir.
Porque ahora sí… vas para arriba.