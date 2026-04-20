Sugar Ray Leonard se aparta del debate y cede su sitio a un histórico

El debate sobre la identidad del mejor púgil de todos los tiempos es un tema recurrente en el mundo del deporte. A menudo, los aficionados mencionan a Sugar Ray Leonard debido a su exitosa trayectoria, en la cual obtuvo títulos en cinco divisiones distintas.

Sin embargo, el exboxeador estadounidense ha decidido tomar una postura clara respecto a las comparaciones históricas que lo sitúan en la cima de la disciplina.

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Dentro de su historial, Sugar Ray Leonard destaca por haber formado parte de los “Cuatro Reyes”, el grupo de élite que incluyó a figuras como Roberto Durán, Thomas Hearns y Marvin Hagler. De este grupo, Leonard fue el único que consiguió victorias frente a los otros tres integrantes.

A pesar de estos logros, el boxeador prefiere distanciarse de los elogios que lo comparan con su homónimo y leyenda del ring, Sugar Ray Robinson.

🚨 𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐁𝐚𝐜𝐤: to 1980 when you would witness “NO MAS” Sugar Ray Leonard’s Revenge against his Rival Roberto Duran🥶‼️ pic.twitter.com/zyUR59fWve — INEVITABLE/DBLOCK🎙️🥊 (@AdrianReyn79551) April 8, 2026

La distinción entre dos épocas del boxeo

En un análisis realizado para la cadena ESPN, el exatleta cuestionó la tendencia de igualar su nivel con el de Robinson. Para Sugar Ray Leonard, existe una jerarquía que coloca a su predecesor en un escalón inalcanzable para cualquier otro peleador.

Su argumento se basa en la técnica y el impacto que Robinson tuvo durante sus años de actividad profesional en las categorías wélter y medio.

“Alguien dijo una vez que había una comparación entre Sugar Ray Leonard y Sugar Ray Robinson. Créanme, no hay comparación. Sugar Ray Robinson fue el más grande”, declaró Sugar Ray Leonard.

El legado estadístico de Sugar Ray Robinson

La valoración de Sugar Ray Leonard encuentra respaldo en las estadísticas de Robinson, quien mantuvo el campeonato mundial de peso wélter por un lustro. En una etapa de su carrera, alcanzó una cifra de 129 victorias con apenas una derrota, logrando una racha de 91 combates sin conocer la caída. Estos números consolidan la opinión de Leonard sobre la superioridad técnica y física del hombre que inspiró su propio nombre artístico.

74 years ago, Sugar Ray Robinson defeated Rocky Graziano by KO in round 3 of 15 to retain the world middleweight title.

pic.twitter.com/luItRlZ6Xh — ᴋᴀʏᴏ ✘ (@KOJournals) April 14, 2026

Al momento de su retiro oficial en 1965, Robinson registró un total de 174 triunfos en 201 peleas disputadas. Esta trayectoria es la razón por la cual Sugar Ray Leonard prefiere reconocer la grandeza ajena antes que la propia. Para la comunidad del boxeo, este gesto de humildad refuerza el estatus de Leonard como una figura respetuosa de las raíces y la historia del deporte de las narices chatas.

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