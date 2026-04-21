El impactante dato sobre el corazón de Maradona que sacude el juicio por su muerte

Cinco años y medio después de la muerte de Diego Maradona, su corazón vuelve a ocupar titulares en Argentina y en medios internacionales. No por una metáfora futbolera, sino por un dato médico impactante revelado durante el juicio que busca determinar si hubo negligencia en los cuidados que recibió en sus últimos días de vida en Buenos Aires.

La noticia conmueve porque mezcla dos dimensiones inseparables de Maradona: el mito popular y el deterioro físico de sus últimos años. Mientras la justicia intenta reconstruir qué pasó el 25 de noviembre de 2020, nuevos detalles sobre su salud explican por qué el caso sigue generando atención global.

Según las conclusiones de la autopsia, el corazón de Diego estaba agrandado y pesaba casi el doble que un corazón común. Herido, lastimado, ya no pudo sostener el funcionamiento del organismo y derivó en una insuficiencia cardíaca crónica, que desencadenó su muerte.

Dalma y Gianinna Maradona durante el juicio por la muerte de su padre. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Un corazón “desmesurado”

En las últimas horas, durante el proceso judicial que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, se conocieron detalles de la autopsia y del estado general en el que murió el ex capitán argentino. Según reportes periodísticos, el corazón de Maradona pesaba muy por encima de un corazón adulto promedio, un dato compatible con patologías cardíacas crónicas y con un cuadro severo de insuficiencia.

El peso normal de un corazón adulto suele rondar entre 250 y 350 gramos, según contextura y sexo. En el caso de Maradona, los expertos describieron un órgano agrandado y comprometido, lo que refuerza la idea de que su sistema cardiovascular estaba seriamente afectado.

Pesaba 503 gramos. Y no se trata de una curiosidad anatómica. Un corazón aumentado de tamaño suele asociarse con años de hipertensión, insuficiencia cardíaca, consumo problemático de sustancias, obesidad, apnea del sueño u otras enfermedades metabólicas.

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Cómo estaba realmente la salud de Maradona

En sus últimos años, Diego Maradona arrastraba múltiples problemas de salud. Distintas fuentes judiciales y médicas mencionaron:

Insuficiencia cardíaca.

Cirrosis hepática.

Enfermedad renal crónica.

Edema agudo de pulmón.

Deterioro neurológico.

Antecedentes de adicciones y consumo problemático.

Trastornos del sueño y medicación psiquiátrica.

Pocas semanas antes de morir, había sido operado por un hematoma subdural y luego trasladado a una internación domiciliaria en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre.

El juicio que busca respuestas

Lo que hoy se debate no es solo si Maradona estaba enfermo —eso nadie lo discute—, sino si recibió la atención adecuada para un paciente en ese estado.

Siete integrantes de su equipo médico están siendo juzgados por presunto homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que en Argentina implica que pudieron prever el desenlace fatal y aun así no actuaron como correspondía. Entre los acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, enfermeros y otros profesionales.

La fiscalía sostuvo en la apertura del juicio que Maradona fue “abandonado a su suerte” y que comenzó a morir horas antes de su fallecimiento, sin controles eficaces ni respuesta médica acorde a la gravedad del cuadro.

Las defensas rechazan esa acusación y sostienen que la muerte fue consecuencia del deterioro progresivo de su salud.

El juicio que da la vuelta al mundo

Las noticias en torno al juicio por la muerte de Diego Maradona dan la vuelta al mundo. Es que el 10 argentino no fue solo un futbolista: fue un símbolo global. En Italia, España, México y gran parte de América Latina, cualquier novedad sobre su vida —o su muerte— sigue teniendo enorme eco.

Además, el caso reúne ingredientes universales: celebridad, medicina, adicciones, familia, dinero, responsabilidad profesional y una pregunta incómoda que muchos se hacen: ¿se pudo evitar?

El hombre herido, más allá del mito

El corazón de Maradona da la vuelta al mundo porque representa algo más profundo que un dato forense. Resume la paradoja de un ídolo gigantesco en un cuerpo devastado.

Durante años cargó pasiones de millones. En sus últimos días, según intenta establecer la justicia, también cargó enfermedades severas y un sistema de cuidados hoy bajo sospecha.

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