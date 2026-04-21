Trump dice que “recordará” a las empresas que no soliciten reembolso de aranceles

Donald Trump volvió a colocarse en el centro del debate tras sugerir que “recordará” a las empresas que decidan no reclamar los reembolsos de aranceles que su propia administración impuso y que posteriormente fueron declarados ilegales por la Corte Suprema.

De acuerdo con información difundida por CNBC, las declaraciones del mandatario se dieron en el programa “Squawk Box”, un día después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitara un portal para que importadores soliciten devoluciones que podrían superar los 160 mil millones de dólares.

La Corte Suprema, en una votación de 6 a 3, determinó que los llamados aranceles IEEPA —impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional— eran ilegales. Esto abrió la puerta a que cientos de empresas afectadas por la guerra comercial recuperen recursos que impactaron directamente en sus costos operativos.

Sin embargo, Trump dejó claro que no ve con buenos ojos que las compañías reclamen ese dinero.



“Sería genial si no lo hicieran”, dijo al ser cuestionado sobre grandes corporaciones que aún no han solicitado los reembolsos. “Si no lo hacen, es que me conocen muy bien… me acordaré de ellos”, añadió.

Empresas como Apple y Amazon se encuentran entre las que, hasta ahora, no han presentado solicitudes, lo que ha generado especulación sobre si buscan evitar tensiones con la administración.

El impacto económico de estos aranceles ha sido significativo, especialmente en el sector minorista. Firmas como Levi Strauss & Co. estiman que podrían recuperar decenas de millones de dólares. Su director financiero, Harmit Singh, señaló a CNBC que esperan alrededor de $80 millones en devoluciones.

En la misma línea, Gap Inc. ha reconocido que los aranceles afectaron su desempeño financiero.

“Hemos dejado claro que el impacto ha sido significativo”, afirmó su CFO, Katrina O’Connell, quien también advirtió que aún existe incertidumbre sobre cómo y cuándo se concretarán los reembolsos.

El propio Trump criticó abiertamente la decisión judicial. “Para serles sincero, no estoy contento con la Corte Suprema”, declaró, cuestionando que el fallo no aclarara si el gobierno debía devolver los recursos ya recaudados.

Más allá del discurso político, se cree que el proceso de devolución podría modificar las proyecciones financieras de múltiples empresas en los próximos meses. A medida que los reembolsos comiencen a fluir, compañías afectadas por la guerra comercial podrían recuperar liquidez y mejorar sus resultados.

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