Arnulfo de la Cruz, con el sindicalismo en las venas  

Primero fue su abuelita Jessie López De la Cruz, una de las primeras mujeres unidas en Fresno, California, a la lucha del pueblo en el sindicato de campesino UFW, inspirada en el mensaje del doctor Martin Luther King; después su padre, Roberto de la Cruz y ahora, con la rienda del liderazgo del SEIU California y casi un millón de trabajadores, Arnulfo de la Cruz continúa una herencia de lucha en el sindicalismo.

Durante una entrevista con La Opinión, De la Cruz, de 46 años, destacó tres prioridades “básicas” del sindicato relacionadas con la comunidad latina: reforma migratoria, defensa de la ciudadanía estadounidense de los hijos de inmigrantes y oposición a las deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

“El tema migratorio no lo podemos ganar en un solo estado porque es jurisdicción federal, pero en California tenemos dos senadores, Varios congresistas”, dijo. “Muchas de las ideas de cómo podemos mejorar el sistema de inmigración salen de California, donde tenemos el porcentaje más grande de migrantes en el país”.

Para el líder, el papel de California es empujar a los demás estados y crear una visión “porque el sistema migratorio está roto”.

Sin embargo, han pasado más de cuatro décadas y tanto republicanos como demócratas han traicionado a la comunidad inmigrante, incluyendo al expresidente Barack Obama y a Donald Trump.

“Pasando las elecciones de medio término nos vamos a enfocar en ese tema y los demás”, manifestó. “Estoy casi 100% seguido de que el Partido Demócrata ganará el Congreso, pero les quedará el presidente [a los republicanos]”.

De la Cruz sostiene que la prioridad sería que se apruebe un proyecto de ley bipartidista, firmado por el próximo presidente quien esté en la Casa Blanca y que solucione el sistema de inmigración, que incluya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes en situación irregular, además de negociar la seguridad fronteriza.

“Los demócratas no deberían tener miedo de hablar sobre eso y reconocer abiertamente que miles de familias trabajadoras han estado aquí por décadas, pagando impuestos, que no tienen récord criminal, sus hijos nacidos aquí y desafortunadamente no han podido sacar el permiso de trabajo o papeles para estar en este país que llaman su casa”, indica el líder sindicalista.

¿Cómo obligar tanto a demócratas como republicanos para que resuelvan el tema de inmigración y no solamente usen a los inmigrantes como moneda política de cambio?

“Este presidente [Donald Trump] ha usado ese tema de inmigración como un juego político; creo que en Estados Unidos la gran mayoría de personas están en contra de lo que está haciendo. Y a pesar de lo difícil que ha sido y sigue siendo, creo que nos da una oportunidad de presionar, de levantar nuestras voces ante los dos partidos de que queremos buscar una solución humana”, responde.

“La gran mayoría del pueblo americano está en contra de las políticas que han salido de Washington. Vimos marchas masivas, lo que pasó en Venezuela [invasión y captura del presidente Nicolas Maduro] cuando mataron a dos ciudadanos americanos [Renee God y Alex Pretti]”, añade.

“Entonces, esa frustración del pueblo americano no es solamente del latino, a pesar de que ha sido nuestra comunidad la que está siendo atacada. Entonces, hay que usar esa energía que estamos viendo en todas las ciudades del país para estar claros con los dos partidos de que la única solución sería pasar una reforma migratoria”.

La esperanza de Arnulfo De la Cruz se fundamenta en los 36.2 millones de votantes latinos que podrían ser decisivos, si salieran a sufragar en las urnas.

“El voto latino ha crecido mucho”, reconoce De la Cruz. “Y se estima que también va a marcar la diferencia en Texas como sucedió en 1994 en California con la Proposición 187, cuando en el estado cambio 100% al liderazgo republicano”.

De la Cruz reconoce que la implementación de políticas progresistas que han favorecido a los inmigrantes y que han respetado sus contribuciones han permitido del crecimiento de California hasta guiarle a ser la quinta potencia económica en el mundo.

“Eso fue posible lograrlo, porque la comunidad empezó a protestar de manera masiva en las calles -como sucedió en 1994 y en 2006- y lo que se ganó, no fue porque un día un americano se levantó y pensó pensando que debía hacer algo por los inmigrantes”, manifiesta.

“Mi mensaje a la comunidad es que, a través de nuestras voces y de nuestros votos es solamente como vamos a cambiar las cosas en California, o como podremos lograrlo en Virginia, Texas o Arizona y en varios distritos del Congreso”, subraya. “Nuestras frustraciones no solo abarcan el tema migratorio, sino muchos otros temas, aunque también la economía va a jugar un papel clave en la mente cuando vayamos a votar en la elección de medio término”.

De la Cruz representa a miles de trabajadores californianos. Crédito: Cortesía

‘Bendiciones de los trabajadores’

Nacido en el movimiento de los campesinos en Oxnard, California y casado actualmente con María Rosa Emiliano, y padre de dos hijas, Arnulfo de la Cruz, recuerda sus primeros grandes pasos como organizador durante una huelga de trabajadores del limón, en una poca en la que sus padres se desempeñaban como organizadores del UFW.

“Me acuerdo también de que la campaña en Providence St. Joseph Medical [en Burbank] fue muy difícil ganar un primer contrato para los trabajadores. Es parte de las bendiciones que he podido ver que han ganado para los trabajadores”.

Para él, ha sido grato ver a una mujer o un trabajador firmando su tarjeta de beneficios u obteniendo un contrato con un salario digno, que se le garantice beneficios de días de enfermedad o que se une para levantar la voz en defensa de sus derechos.

“Me acuerdo de las grandes marchas en Delano, Oxnard y Fresno, no solamente del movimiento campesino, sino de la reforma migratoria en Los Ángeles”, indica. “Me acuerdo del ayuno de Eliseo Medina [por 22 días, entre noviembre y diciembre de 2013]

Durante el ayuno, Eliseo Medina el entregó a Barack Obama un zapato que encontró en la frontera, y que, seguramente pertenecía a algún inmigrante desconocido que cruzó la frontera.

“Fue cuando estábamos empujando por la reforma migratoria”, comentó Arnulfo De la Cruz.

Un rasgo distintivo de la trayectoria de Arnulfo es su compromiso con lo que a los miembros del SEIU 2015 les gusta llamar: “¡Democracia para todos!”.

“Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades afroamericanas, latinas e inmigrantes han sido históricamente marginadas y privadas de sus derechos en el proceso electoral de este país.

Por ello, en 2009, Arnulfo fundó y dirigió “Mi Familia Vota California” una organización nacional sin fines de lucro dedicada a unir a la comunidad latina y a sus aliados con el fin de promover la justicia social y económica mediante el fomento de la participación cívica.

Durante su gestión en MFVCA, De la Cruz encabezó iniciativas para ampliar el electorado latino y juvenil a través de campañas a gran escala de naturalización, registro de votantes, educación sobre el censo y movilización electoral (“¡sal a votar!”), logrando incorporar a miles de nuevos ciudadanos registrados y activos en todo el estado de California.

¿Qué clase de liderazgo podrían esperar los miembros del SEIU California con Arnulfo De la Cruz?

“El sindicato es el movimiento de los trabajadores. No se trata de una sola persona”, responde el sucesor de David Huerta.

“Estoy bendecido. Es un honor tener el título de presidente del SEIU California, pero el esfuerzo de la unión siempre es de los miembros. El esfuerzo, las llamadas tocando puertas, las marchas es trabajo de todos. El impacto del poder que se refleja a través de la membresía es de ellos”.

Por ello, De la Cruz afirma que va a poner su granito de arena y enfocarse en la visión y las metas de los miembros del sindicato: construir una sociedad justa en la que todos los trabajadores sean valorados, las familias prosperen y las comunidades sean respetadas, independientemente de su raza u origen.

“Queremos una reforma migratoria. Queremos que los políticos de los dos partidos se empiecen a enfocar más en los temas que están impactando a las familias trabajadoras; que a todos los papás que tienen niños aquí en California no se preocupen de que sus hijos no vayan a poder llamar a California su casa o se tengan que a ir a Texas o Arizona por el costo de vida…tenemos que eliminar muchas barreras para las familias trabajadoras de California”.